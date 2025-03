Todos los pilotos de F1 que corren en el Mundial de 2025 y sus equipos

El Gran Circo de la Fórmula 1 ha echado a rodar con sus primeros entrenamientos de pretemporada en el circuito Internacional de Sakhir, en Bahrein, y los pilotos de F1 ya están realizando sus primeras pruebas en sus respectivos nuevos monoplazas que están poniendo a punto para el inicio de la temporada 2025, que arrancará del próximo 14 al 16 de marzo en Australia, en el glorioso y famoso trazado de Albert Park. Curiosamente, la cita oceánica regresará como jornada inaugural después de que lo hiciera por última vez durante el pasado año 2019.

Tras los fichajes de las escuderías, anuncios de salidas y renovaciones, como la de Fernando Alonso con Aston Martin hasta 2026, ya se conocen al completo la lista de pilotos que lucharán, con sus respectivos monoplazas, por el título mundial de la Fórmula 1. El cambio más significativo, además de la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari, se ha producido en Red Bull tras romper el acuerdo con Sergio ‘Checo’ Pérez, que se ha quedado sin equipo para esta campaña (al igual que le ha ocurrido a Franco Colapinto con Williams F1), y entregar uno de sus dos asientos a Liam Lawson.

Laps. Laps. And more laps! 😵‍💫@MercedesAMGF1 lead the way with 458 laps across the three days 💪#F1Testing #F1 pic.twitter.com/ffmKGkQ9FO — Formula 1 (@F1) February 28, 2025

Todos los pilotos de F1 y escuderías

Mercedes: George Rusell y Andrea Kimi Antonelli Red Bull: Max Verstappen y Liam Lawson McLaren F1: Lando Norris y Oscar Piastri Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll Alpine: Pierre Gasly y Jack Doohan Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton Racing Bulls: Yuki Tsunoda e Isack Hadjar Sauber: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon Williams: Carlos Sainz Jr y Alex Albon

Carlos Sainz clocks the overall fastest time at #F1Testing ⏱️ He set a time of 1m 29.348s on day two to take the top spot 💪#F1 pic.twitter.com/Dy10nniKCB — Formula 1 (@F1) February 28, 2025

Calendario al completo de la Fórmula 1

Gran Premio de Australia (14-16 de marzo)

Gran Premio de China (21-23 de marzo)

Gran Premio de Japón (4-6 de abril)

Gran Premio de Bahrein (11-13 de abril)

Gran Premio de Arabia Saudita (18-20 de abril)

Gran Premio de Miami (2-4 de mayo)

Gran Premio de Emilia-Romaña (16-18 de mayo)

Gran Premio de Mónaco (23-25 de mayo)

Gran Premio de España (30 de mayo-1 de junio)

Gran Premio de Canadá (13-15 de junio)

Gran Premio de Austria (27-29 de junio)

Gran Premio de Reino Unido (4-6 de julio)

Gran Premio de Bélgica (25-27 de julio)

Gran Premio de Hungría (1-3 de agosto)

Gran Premio de Países Bajos (29-31 de agosto)

Gran Premio de Italia (5-7 septiembre)

Gran Premio de Azerbaiyán (19-21 de septiembre)

Gran Premio de Singapur (3-5 octubre)

Gran Premio de Estados Unidos (17-19 de octubre)

Gran Premio de México (24-26 de octubre)

Gran Premio de Brasil (7-9 de noviembre)

Gran Premio de Las Vegas (20-22 de noviembre)

Gran Premio de Qatar (28-30 de noviembre)

Gran Premio de Abu Dhabi (5-7 de diciembre)