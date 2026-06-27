Fernando Alonso, muy optimista con Aston Martin: «Todos trabajan como si luchasemos por el podio»

Fernando Alonso es el primero que invita a ilusionarnos de nuevo con el asturiano. Su equipo y sus resultados no lo ponen nada fácil, pero la firmeza de su discurso optimista, incluso este sábado cuando ha vuelto a clasificar en penúltimo lugar de cara a la carrera de este domingo en el Gran Premio de Austria, es de lo más esperanzador.

El piloto español tiene fe ciega en Aston Martin y aseguró tras bajarse del coche en el Red Bull Ring que ya han corregido los problemas en el cambio de marchas, lo cual ofrece mayor comodidad a la hora de conducir. Su tono por radio ya fue alegre: «Ha sido una buena vuelta, estamos acercándonos». Y sus palabras, pese a seguir a nueve décimas de distancia de Cadillac, lo corroboraron.

«Hicimos una buena crono, sacando el máximo partido del coche. En otras cronos creo que no lo sacábamos. No las acabábamos y decíamos que sacábamos todo el partido porque había problemas de consistencia en la gestión de energía que cambia vuelta a vuelta. Aquí hubo consistencia, mejoramos la conducción…», afirmó Alonso ante la prensa española en el circuito austriaco.

«Desde el cambio mejoramos mucho, teníamos un problema en el motor… y ha habido mucho trabajo en el fin de semana. Es difícil cuando estás en última posición esperando al nuevo paquete de mejoras. Casi que tiras la toalla todo el mundo y solamente esperas al coche nuevo. Sin embargo, todo el mundo ha trabajado como si estuviésemos luchando por el podio. Desde el punto de vista del piloto, te anima un poco a no tirar la toalla tú, porque todo el mundo está muy concentrado», dijo, alabando a Aston Martin una vez más en su peor momento.

Alonso recupera la sonrisa

Cuesta pensar que cualquiera de los otros 21 pilotos de la parrilla reaccionase de la misma forma ante semejante despropósito en este comienzo del Mundial de Fórmula 1 2026. También habló de las futuras mejoras que llegarán en «Hungría u Holanda». «Todo depende del coche, de las piezas que nos den. Si nos dan una o dos décimas, no es suficiente. Si nos dan tres segundos, es mejor. Trabajas con una base mejor. Hay que esperar a que ese paquete sea realmente importante y que encontremos la dirección», añadió.

«Hay problemas de aerodinámica, de bloqueo de la aerodinámica y pérdida. Menos mal que no estamos en un avión. Esa pérdida nos hace ir muy lentos y tenemos que trabajar en estabilizar la plataforma aerodinámica después del verano. Será el gran cambio que hagamos y después recuperar, poco a poco, los caballos con los meses», explicó. Y cerró con otro mensaje optimista: «Empezábamos con el pie torcido y tenemos que ver la luz».