Así queda la parrilla de salida para el GP de Austria de F1 2026 tras la clasificación en Red Bull Ring

George Russell saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida en el GP de Austria de F1 a pesar de que hizo la vuelta con bandera amarilla. Por tanto, la vuelta se daba por buena al hacerla con una y no con doble bandera amarilla. Leclerc se queda sin su soñada pole en el que habría sido un doblete de Ferrari. Hamilton saldrá tercero y el monegasco, segundo. La FIA apenas revisó la acción y dio por válida la vuelta del británico de Mercedes.

Verstappen se metió en la Q3 por los pelos. Gasly estuvo a punto de sacarle en su última vuelta lanzada, mientras él estaba en el garaje. La decisión de Red Bull fue bastante arriesgada y casi les sale muy cara. Al final se metió en Q3 por cuatro centésimas de segundo ante el piloto francés de Alpine, que rozó la sorpresa. Se arriesgó para poder tener dos juegos de neumáticos nuevos en la batalla final por la pole.

En esa Q3, Max salió lanzado y pulverizó el crono en su primera vuelta. Nadie contaba con él y se metió en la pelea nada más arrancar la batalla decisiva. Pero los dos Mercedes también reventaron el crono y bajaron todavía más el tiempo del cuatro veces campeón del mundo de F1. A solo 61 milésimas se quedó el de Red Bull.

Anteriormente, en la Q1 quedaron eliminados los dos pilotos españoles. Carlos Sainz se quedó a 21 milésimas del tiempo de corte de Esteban Ocon. El de Williams mejoró bastante en su última vuelta lanzada, pero solo le dio para ser decimoséptimo. Por su parte, Fernando Alonso partirá desde el puesto 21, por delante de Stroll, el 22.

Los dos Aston Martin saldrán último y penúltimo respectivamente, pero el asturiano se mostró esperanzado. «Ha sido una buena vuelta. Y si… no es lo que queremos, pero no estamos muy lejos. No muy lejos. Estamos acercándonos», dijo por radio.

Así queda la parrilla del GP de Austria