Russell se lleva la pole de la polémica en Austria con Sainz decimoséptimo y Alonso penúltimo

George Russell se llevó la polémica pole del Gran Premio de Austria. Y la más extraña. La situación fue la siguiente: Charles Leclerc y Lewis Hamilton acababan de ponerse primero y segundo a falta de pocos segundos para la bandera a cuadros y en ese momento Max Verstappen sufría un aparatoso accidente que detenía la clasificación. Sin embargo, el piloto de Mercedes, que venía en vuelta rápida, la cerró para ponerse primero y la FIA investiga si se saltó la doble bandera amarilla.

«He hablado con Toto (Wolff) y me ha dicho que no hay problema. He levantado 100 metros antes», decía Russell en la entrevista a pie de pista. Si nada cambia, cosa que no tiene pinta tratándose del inglés (hay precedentes claros que demuestran la permisividad de la FIA hacia él), el top 10 de la parrilla empieza ordenándose con el de Mercedes, con Leclerc y Hamilton por detrás.

Kimi Antonelli, líder del Mundial de Fórmula 1 2026 y dominador de la sesión hasta el caos final, saldrá cuarto este domingo en la carrera (15:00 horas), con Verstappen quinto tras su fuerte accidente, Lando Norris sexto, Oscar Piastri séptimo, Isack Hadjar octavo, Liam Lawson noveno y Arvid Lindblad décimo.

Sin sorpresas con Sainz y Alonso

Desgraciadamente, no hubo sorpresa española en la Q1. De hecho, la cosa fue a peor que en Montmeló, donde al menos Carlos Sainz sí fue capaz de meter a un Williams deficiente entre los 16 primeros. No fue el caso en Austria, donde tanto el madrileño como Fernando Alonso volvieron a morder el polvo. Se esperaba, sí. Sobre todo, el asturiano insiste en que no tiene solución hasta cierto punto del verano, también. Pero duele igual.

Sainz saldrá decimoséptimo en Spielberg, mientras que Alonso lo hará desde la penúltima posición, sólo por delante de Lance Stroll, cuya superioridad en la clasificación de Barcelona se queda en un espejismo. El madrileño tendrá por detrás a su compañero Alex Albon y a los Cadillac, Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Pese a traer un gran paquete de mejoras (10 nuevas), la escudería estadounidense ha visto cómo Aston Martin está a menos de un segundo. Mensaje optimista de Alonso: «Ha sido una buena vuelta. No estamos donde queremos, pero no tan lejos. Nos estamos acercando». Un hilo de esperanza de cara a la vuelta de vacaciones.

Y, como cada año en el Red Bull Ring –el del nuevo reglamento no fue una excepción– el circuito más corto del campeonato generó una igualdad muy entretenida. Del mejor tiempo de la Q2, obra de Antonelli, al primer eliminado, Pierre Gasly, sólo había cuatro décimas. Los dos Alpine cayeron, Franco Colapinto en decimoquinta posición, y por detrás del francés los Audi y los Haas intercalados: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg y Esteban Ocon.

Accidente de Verstappen…

La Q3 se antojaba apasionante. El primer hachazo lo daba Antonelli (1:06.414), pero Russell y Verstappen, décimo al anterior corte y a un suspiro de irse fuera por Gasly, ¡estaban en la misma milésima! Recordaba los sábados de la pasada temporada con los McLaren y el holandés. Hasta que todo saltó por los aires.

¡VERSTAPPEN PIERDE EL CONTROL CUANDO VENÍA A POR LA POLE Y DESATA EL CAOS! 😱 La P1 era para Leclerc con la bandera amarilla… ¡PERO ES PARA RUSSELL CON UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE!#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/uQEQjYzRKX — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

… y jugarreta de Russell

El accidente de Verstappen lo cambió todo: fuerte contra el muro y bandera amarilla. Antes, Leclerc marcaba el tiempo de la pole, pero Russell, con controversia, tiraba con todo para firmar el definitivo 1:06.113 que le hace partir como favorito para conseguir por fin su segunda victoria del año con el mejor coche de la parrilla.