Clasificación del GP de Austria, en directo: resultado, última hora y cómo van Alonso y Sainz en la F1 en vivo hoy

La Fórmula 1 aterriza en Austria para continuar su gira por Europa y vivir la octava cita del calendario. El Red Bull Ring es el escenario elegido para continuar una pelea por el Mundial que se ha comprimido después del triunfo de Lewis Hamilton en Montmeló. Los 25 puntos que sumó el piloto de Ferrari en Barcelona le sitúan a 41 puntos del líder del campeonato, un Kimi Antonelli que abandonó en el trazado barcelonés. Vive el Gran Premio de Austria de F1 en OKDIARIO, donde te informaremos de la última hora de todo lo que acontezca en el Red Bull Ring.

Los Mercedes apuntan a recuperar su dominio en los compases iniciales del Mundial en el circuito austriaco. Los hombres de Toto Wolff han hecho pleno en las tres sesiones de entrenamientos libres. Como rival seguirán contanto con un Hamilton que parece estar un paso por delante del resto en la pelea con Kimi Antonelli y George Russell. McLaren, ganador el año pasado en el Gran Premio de Austria con Lando Norris, sigue sin alcanzar las prestaciones de 2025. Tampoco pasa por su mejor momento Red Bull, que visita su circuito lejos de los puestos de cabeza. Max Verstappen, ganador en cuatro ocasiones en el Red Bull Ring, tratará de dar la sorpresa.

Los pilotos españoles también intentarán sorprender para volver a los puntos. Después de un mal fin de semana en Barcelona, Fernando Alonso y Carlos Sainz llegan a Austria con pocas perspectivas de mejora. El asturiano de Aston Martin, además, aterriza en el Red Bull Ring en medio de los rumores de un posible fichaje por Alpine. Carlos Sainz volverá a luchar por superar la Q1 con Williams y acercarse a los puntos en la carrera del domingo. El ex de McLaren y Ferrari supera a su compañero en Williams, Alex Albon, por un punto (6-5). Sigue en OKDIARIO la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1.