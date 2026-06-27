Clasificación del GP de Austria, en directo: resultado, última hora y cómo van Alonso y Sainz en la F1 en vivo hoy
Sigue la última hora de la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en directo hoy
La lucha por el Mundial llega al rojo vivo tras la victoria de Lewis Hamilton en Montmeló
Alonso niega que vaya a fichar por Alpine: «Quiero ganar un Mundial con Aston Martin con o sin conducir»
La Fórmula 1 aterriza en Austria para continuar su gira por Europa y vivir la octava cita del calendario. El Red Bull Ring es el escenario elegido para continuar una pelea por el Mundial que se ha comprimido después del triunfo de Lewis Hamilton en Montmeló. Los 25 puntos que sumó el piloto de Ferrari en Barcelona le sitúan a 41 puntos del líder del campeonato, un Kimi Antonelli que abandonó en el trazado barcelonés. Vive el Gran Premio de Austria de F1 en OKDIARIO, donde te informaremos de la última hora de todo lo que acontezca en el Red Bull Ring.
Los Mercedes apuntan a recuperar su dominio en los compases iniciales del Mundial en el circuito austriaco. Los hombres de Toto Wolff han hecho pleno en las tres sesiones de entrenamientos libres. Como rival seguirán contanto con un Hamilton que parece estar un paso por delante del resto en la pelea con Kimi Antonelli y George Russell. McLaren, ganador el año pasado en el Gran Premio de Austria con Lando Norris, sigue sin alcanzar las prestaciones de 2025. Tampoco pasa por su mejor momento Red Bull, que visita su circuito lejos de los puestos de cabeza. Max Verstappen, ganador en cuatro ocasiones en el Red Bull Ring, tratará de dar la sorpresa.
Los pilotos españoles también intentarán sorprender para volver a los puntos. Después de un mal fin de semana en Barcelona, Fernando Alonso y Carlos Sainz llegan a Austria con pocas perspectivas de mejora. El asturiano de Aston Martin, además, aterriza en el Red Bull Ring en medio de los rumores de un posible fichaje por Alpine. Carlos Sainz volverá a luchar por superar la Q1 con Williams y acercarse a los puntos en la carrera del domingo. El ex de McLaren y Ferrari supera a su compañero en Williams, Alex Albon, por un punto (6-5). Sigue en OKDIARIO la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
El accidente de Verstappen en el último giro
Max Verstappen luchaba por la pole en el Red Bull Ring, un circuito especial para su equipo, cuando perdió el control del monoplaza. La salida de pista del neerlandés provocó la bandera amarilla e impidió que Antonelli o Hamilton completaran su último giro.
¡VERSTAPPEN PIERDE EL CONTROL CUANDO VENÍA A POR LA POLE Y DESATA EL CAOS! 😱
La P1 era para Leclerc con la bandera amarilla… ¡PERO ES PARA RUSSELL CON UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE!#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/uQEQjYzRKX
— DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026
Ya hay decisión: Russell mantiene la pole
Nada cambia en esta pole ‘en diferido’ por la posible sanción a George Russell. El de Mercedes saldrá desde la primera posición mañana en el Red Bull Ring después de que los comisarios ratificaran la decisión inicial, al confirmar que el británico redujo la velocidad al visualizar la bandera amarilla.
¡Ojo que hay polémica con la pole de Russell!
George Russell cruzó la línea de meta con bandera amarilla. Los comisarios tendrán que valorar la telemetría para juzgar si el de Mercedes levantó el pie o incumplió el reglamento.
¡FINAAL! ¡POLE PARA RUSSELL CON POLÉMICA!
Tremendo final en la clasificación del GP de Austria. Max Verstappen se salió en una de las últimas curvas y, aparentemente, no dejó tiempo a los Mercedes para mejorar tras provocar una bandera amarilla. Sin embargo, Russell cruzó con bandera amarilla en el tercer sector y superó a Leclerc y Hamilton.
Así queda la parrilla, a la espera de la decisión con Russell:
1º Russell
2º Leclerc
3º Hamilton
4º Antonelli
5º Verstappen
6º Norris
7º Piastri
8º Hadjar
9º Lawson
10º Lindblad
11º Gasly
12º Bortoleto
13º Bearman
14º Hulkenberg
15º Ocon
16º Colapinto
17º Sainz
18º Pérez
19º Bottas
20º Ocon
21º Alonso
22º Stroll
Hamilton se la juega a un intento
Lewis Hamilton aún no ha marcado tiempo en la Q3, por lo que el piloto de Ferrari se arriesgará a un solo intento para lograr una buena posición de cara a la carrera de mañana.
El primer asalto en la Q3 es para Antonelli
Después del primer intento en la última ronda de clasificación, Max Verstappen ha sorprendido con uno de los mejores tiempos del fin de semana. Sin embargo, tanto Antonelli como Russell superan por escasas centésimas su crono y marchan primero y segundo a cinco minutos del final.
¡Comienza la Q3!: Antonelli, favorito a la pole
Finaliza la cuenta atrás para iniciar la Q3. Kimi Antonelli es el mejor colocado para hacerse con la pole, pero tendrá duros contendientes en su compañero Russell y los Ferrari de Hamilton y Leclerc.
Verstappen se salva por milésimas en la Q2
El equipo Red Bull pecó de optimismo y a punto estuvo de firmar la eliminación de Verstappen en el Red Bull Ring. El neerlandés no salió a pista para un último giro, lo que le dejó a cuatro centésimas de no alcanzar la Q3. Estos son los pilotos eliminados:
11º Gasly
12º Bortoleto
13º Bearman
14º Hulkenberg
15º Ocon
16º Colapinto
17º Sainz
18º Pérez
19º Bottas
20º Ocon
21º Alonso
22º Stroll
Alonso, positivo con Aston Martin
Mensaje de optimismo de Fernando Alonso al equipo Aston Martin tras finalizar la Q1. «Ha sido una buena vuelta. No estamos donde queremos, pero no tan lejos. Nos estamos acercando«, ha señalado el asturiano por radio.
Antonelli no suelta la primera posición
Kimi Antonelli sigue mandando en la lucha por la pole. El italiano de Mercedes ostenta el mejor tiempo de la Q2 superado el ecuador de la misma. En segunda posición se ha ‘colado’ Piastri, el único piloto junto al líder en bajar de 1:07.
Así fue la última vuelta de Carlos Sainz
Carlos Sainz superó a su compañero Alexander Albon en la clasificación, pero su última vuelta no fue suficiente para clasificar a Q2. El piloto español salvó la salida de pista con un gran contravolante.
El milagro se queda a solo dos centésimas 😬
Carlos Sainz roza la Q2… con un contravolante bestial en la última curva 😱#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/bvgCw4JjSp
— DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026
¡Arranca la Q2!
Los 16 supervivientes a la Q1 comienzan la segunda ronda de la clasificación. Kimi Antonelli, favorito a la pole junto a Russell, ha sido el más rápido de la primera tanda con un tiempo de 1:07:083.
Final de la Q1: Sainz roza la clasificación a Q2
Termina la Q1 en el Red Bull Ring con malas noticias para Carlos Sainz, que ha firmado una gran vuelta final, pero insuficiente para alcanzar la Q2. Fernando Alonso, por su parte, ha finalizado penúltimo (21º). Estos son los pilotos eliminados:
17º Sainz
18º Albon
19º Pérez
20º Bottas
21º Alonso
22º Stroll
Sainz pelea por la Q2, Alonso supera a Stroll
A falta de cuatro minutos para la conclusión de la Q1, Carlos Sainz se sitúa a dos décimas de su compañero, Alexander Albon, piloto que marca el último billete a la Q2. Fernando Alonso supera a Lance Stroll, pero los Aston Martin ocupan las dos últimas posiciones.
Antonelli manda en los primeros giros
El líder del Mundial marca el tiempo más rápido tras los primeros giros de la clasificación. Fernando Alonso y Carlos Sainz, en puestos de eliminación a ocho minutos para el final de la Q1.
Sainz luchará por el pase a la Q2
El cronómetro ya marca los primeros tiempos de la Q1. Carlos Sainz, ya en pista, luchará por acceder a la Q2 de cara a contar con una buena posición de salida para el domingo.
¡Comienza la clasificación del GP de Austria!
Da comienzo la lucha por la pole en el Red Bull Ring de Austria. Ya iniciada la clasificación de la octava cita del Mundial de Fórmula 1.
Mercedes busca seguir con su pleno en clasificación
Después de siete sesiones de clasificación para la carrera principal, Mercedes mantiene un pleno de poles. Kimi Antonelli se ha hecho con cuatro de ellas, mientras que las otras tres -incluida la última en Montmeló, a su compañero George Russell. En el Red Bull Ring son favoritos para logra la octava del año.
Horario y dónde ver la clasificación del GP de Austria
La clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 dará comienzo a las 16:00 horas de la España peninsular. El GP de Austria, como el resto del Mundial de F1, se podrá seguir en televisión y online por DAZN F1; canal que también está disponible en Movistar+.
Cómo va el Mundial de Fórmula 1
La lucha por el campeonato de pilotos de Fórmula 1 se ha apretado tras lo sucedido en Montmeló en el séptimo Gran Premio de la temporada. Lewis Hamilton ha apretado la lucha con los Mercedes y un Kimi Antonelli que parecía lanzado a su primer Mundial. Así marcha el Top 5:
- Kimi Antonelli (Mercedes): 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari): 115
- George Russell (Mercedes): 106
- Charles Leclerc (Ferrari): 75
- Lando Norris (McLaren): 73
¡Bienvenidos al Gran Premio de Austria de F1!
¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la clasificación del GP de Austria de Fórmula 1! El ‘Gran Circo’ aterriza en Austria para la octava cita del calendario, con la lucha por el Mundial más viva que nunca.
Horario de la carrera del GP de Austria de Fórmula 1
Mañana, domingo 27 de junio, nos espera una apasionante carrera en el Gran Premio de Austria de F1. La cita comienza a las 15:00 horas de la España peninsular.