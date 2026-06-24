Briatore pone una fecha límite a Fernando Alonso para fichar por Alpine: 26 de julio

Flavio Briatore acaba de establecer una fecha límite para que Fernando Alonso decida su futuro. El jefe del equipo Alpine, la otra escudería interesada en los servicios del asturiano además de Aston Martin, afirma que los dos pilotos que llevarán el monoplaza en 2027 deberían ser anunciados justo después del Gran Premio de Hungría que se celebra este próximo 26 de julio.

«Hay muchos pilotos que ver de aquí a agosto, pero antes del parón de verano decidiremos», dijo Briatore sobre las opciones que maneja un equipo Alpine que tocó el cielo en el Gran Premio de Mónaco tras ser terceros en la cita con Pierre Gasly. Precisamente, el piloto francés parece tener asegurado su asiento tras haber renovado el año pasado hasta 2028 y el único asiento libre que estaría disponible sería el del argentino Franco Colapinto.

«Franco tiene mucha presión, poco a poco está cogiendo confianza. Tiene mucho talento, pero no sabemos realmente cuánto. El año pasado sabíamos que Antonelli tenía talento y este año está mostrando cuánto. Franco no ha mostrado todo su potencial, pero no sabría decirte cuánto tiene», dijo un Briatore que sí sabe a ciencia cierta lo que le puede dar Fernando Alonso.

El asturiano está a la espera de ver las mejoras prometidas por Aston Martin y si podrá ser competitivo en el medio plazo antes de dar una respuesta a Briatore. Lo que parece evidente es que Fernando Alonso se encuentra nuevamente en una encrucijada en su carrera deportiva puesto que no va a poder ver realmente en varias carreras si el motor Honda y el diseño de Adrian Newey tienen potencial a corto plazo o no.

Por último, Briatore demostró seguir teniendo muy presente al asturiano en cada conversación y le puso de ejemplo de potencial al hablar de Colapunto: «Cuando sustituí a Button por Alonso los ingleses se volvieron locos, decían que había tirado el Mundial por poner al español. El tiempo me dio la razón, descubrieron su talento, pero a posteriori», zanjó un Flavio que podría darse un último baile con el asturiano.