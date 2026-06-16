Alonso tomará una decisión tras el parón: renovación con Aston Martin, vuelta a Alpine o retirada

Fernando Alonso tomará una decisión sobre su futuro, pero no será ahora, sino a la vuelta del parón del Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto español no hará ninguna determinación hasta no comprobar si las mejoras prometidas por Aston Martin funcionan. El asturiano quiere correr con ese motor y chasis nuevos y si el plan de desarrollo le convence y considera que le puede reportar grandes resultados el año que viene renovará con su actual escudería.

Ahora mismo no tiene muchos motivos para aceptar esa propuesta de ampliación, ya que Aston Martin es claramente el peor equipo de la parrilla. Un sólo punto en las primeras siete carreras, con milagro de Alonso en Mónaco por la avalancha de sanciones y abandonos, y nueve abandonos… el AMR26 es indigno para un piloto como Fernando.

De ahí que Alonso se plantee otros escenarios, como la retirada. Este fin de semana llegaba a Montmeló augurando que posiblemente la del domingo fuese su última carrera en el circuito español y, aunque hay que tener en cuenta que el Gran Premio de Cataluña volverá ya en 2028, no hay que descartar que esta sea su última temporada.

La posibilidad de que el «nuevo» Aston Martin al que él mismo hace alusión sea igual de malo que el actual está sobre la mesa, y eso desmotivaría enormemente a Alonso de cara a la continuidad. Por tanto, ahí se abriría la opción de no hacer ni una concesión más a la escudería británica y colgaría el casco para no encomendarse a un 2027 de sufrimiento.

Alonso: Aston, retirada… o Alpine

Ya se retiró en 2018 después de sufrir de lo lindo con aquel McLaren y podría tomar la misma vía a finales de 2026 con el nefasto Aston Martin. Pero existe una alternativa, y es la vuelta a Alpine. Durante todo el fin de semana en Montmeló se ha especulado con una oferta de la escudería que ahora dirige su mítico mánager Flavio Briatore y lo cierto es que sus resultados son radicalmente mejores que los del equipo de Alonso y que los suyos propios en los años anteriores.

De confirmarse la propuesta y en caso de que Aston Martin no despegue con las mejoras y los plazos ideados por Adrian Newey, Alonso meditaría seriamente regresar a Alpine tres años después de ‘ponerle los cuernos’ por el proyecto (fallido de momento) de Lawrence Stroll. La alianza de la escudería francesa con Gucci significa también una mayor inversión y eso podría traducirse en rendimiento en pista para unos monoplazas que ya corren en el estreno del nuevo reglamento.

Todo se comenzará a vislumbrar a partir del próximo 21 de agosto, a la vuelta de vacaciones, cuando Alonso ruede con el Aston Martin revolucionado en el GP de Holanda. O quizá dos semanas más tarde, ya que su equipo no garantiza que vaya a incorporarlas en Zandvoort y podría ser en Monza cuando implanten ese nuevo motor y chasis. Fernando se arma de paciencia y espera… No le queda otra.