Así queda la clasificación del Mundial de F1 2026 tras la carrera del Gran Premio de Austria

George Russell ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Austria, segunda del piloto inglés de Mercedes esta temporada. Su compañero de equipo, Kimi Antonelli, sigue como líder destacado del Mundial 2026 de Fórmula 1, sacando más distancia en la clasificación. Russell, con este triunfo, se coloca en segunda posición del Mundial, adelantando a Lewis Hamilton.

La distancia entre los dos pilotos de Mercedes queda ahora en 40 puntos en favor de Antonelli, que, tras ganar cinco carreras consecutivas, suma ahora dos seguidas sin ganar, una en la que no puntuó y esta en Austria, que quedó en tercer lugar. Russell sube a la segunda posición con el triunfo en el Red Bull Ring, por delante de Hamilton.

Así, completadas ya ocho carreras del Mundial, Antonelli es líder, con Russell segundo. Los dos pilotos de Mercedes mandan, dejando claro que la escudería alemana es la clara dominadora de esta temporada. Por detrás llega Hamilton, a seis puntos de Russell. Por detrás hay cambios. Piastri adelanta a Leclerc por un punto en la pelea por la cuarta plaza.

El top 10 de la clasificación general del Mundial lo completan Norris (6º lugar), Verstappen (7º, segundo en Austria), Hadjar (8º), Gasly (9º) y Lawson (10º).

En lo que a los españoles se refiere, Fernando Alonso quedó en última posición, mientras que Carlos Sainz abandonó. La Fórmula 1 no parará y la próxima semana volverá a haber un Gran Premio, el de Gran Bretaña, en el mítico circuito de Silverstone. Seguimos así con la temporada europea en la F1.

Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el GP de Austria