Russell doma la furia de Verstappen en Austria para volver a ganar, Alonso último y Sainz abandona

George Russell domó al animal, Max Verstappen, en su hábitat, el Red Bull Ring, para lograr su segunda victoria del Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto de Mercedes no desperdició la permisividad de la FIA, que ni siquiera revisó su pole del sábado y ese posible exceso de velocidad durante la doble bandera amarilla, y se impuso en el Gran Premio de Austria para arrimarse a su compañero, Kimi Antonelli, que fue tercero, en la pelea por el título.

El holandés se conformó con un gran segundo puesto frente a los Mercedes, claros dominadores del campeonato, después de que la estrategia no le saliera redonda con un golpe de suerte que no llegó. Verstappen alargó al máximo su última parada por si aparecía un coche de seguridad… y no pasó. Oscar Piastri fue cuarto tras remontar desde el séptimo puesto, por delante de Lewis Hamilton, que cae a la tercera plaza del Mundial, Isack Hadjar, Lando Norris y Charles Leclerc, de segundo a octavo.

Los Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad, cerraron el top 10 de una carrera en la que Fernando Alonso y Carlos Sainz volvieron a vivir lo peor de lo peor. El asturiano quizá quedó algo más satisfecho por lo mínimo exigible: terminar la prueba. Algo que no pudo decir el madrileño, porque el Williams le dejó tirado en la vuelta 25.

El motor Mercedes reventó y Sainz tenía que abandonar por segundo año consecutivo en Spielberg. Por su parte, Alonso fue decimoctavo, último por los abandonos de Lance Stroll, Carlos y los Cadillac: Checo Pérez y Valtteri Bottas. El asturiano recibió una sanción de cinco segundos por superar la velocidad en el pit lane, cosas que no le pasan a Russell, y no tuvo ninguna opción de aspirar a nada.

Pelea hasta el final

Después de otra carrera entretenida, como las de Mónaco y Montmeló, marcada por la estrategia, la segunda posición no se decidiría hasta el final, con Antonelli apretando las tuercas a Antonelli prácticamente hasta la bandera a cuadros. Russell tuvo menos oposición: victoria indiscutible en carrera que queda con la sospecha del final de la clasificación. El segundo puesto vuelve a ser suyo y la distancia con el joven italiano, líder aún, es de 30 puntos.