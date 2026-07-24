La impresionante fortuna de Borja Thyssen a sus 46 años: un legado artístico, varias empresas y una mansión de 10 millones de euros

Borja Thyssen está de celebración. Este viernes, 24 de julio, el hijo de Tita Cervera cumple 46 años y, aunque es un gran motivo para festejar por todo lo alto, lo cierto es que se desconoce si lo hará. Y es que durante los últimos meses, la salud de su madre, la baronesa Thyssen, ha acaparado toda su atención después del grave episodio de neumonía que sufrió. Afortunadamente, desde entonces, no han trascendido nuevos contratiempos sobre su estado, por lo que todo apunta a que su recuperación sigue el curso esperado. Más allá de esa preocupación, Borja atraviesa una etapa especialmente estable en el plano personal. Completamente volcado en su familia y consolidado en el ámbito profesional, el empresario afronta este nuevo año de vida desde una posición de serenidad, alejado de las polémicas y con un patrimonio que muy pocos logran alcanzar.

Borja Thyssen es uno de los herederos de una de las mayores fortunas de España. Según la lista elaborada por Forbes, Tita Cervera cuenta con un patrimonio estimado en 1.500 millones de euros. Aunque la baronesa también es madre de las mellizas Carmen y Sabina, Borja es el único hijo del fallecido barón Hans Heinrich (Heini) Thyssen, una condición que le otorga derechos sucesorios sobre parte del valioso legado artístico de su padre.

A ello se suma el histórico acuerdo que Tita Cervera alcanzó con el Ministerio de Cultura para el préstamo de su colección de arte. El convenio contempla la cesión de 329 obras a cambio de una contraprestación de 6,5 millones de euros anuales durante un periodo de 15 años. En virtud de ese acuerdo, Borja percibirá el 30% de esa cantidad, es decir, cerca de dos millones al año. No obstante, esa no es su única fuente de ingresos. El empresario también es titular o administrador de otras sociedades, lo que le contribuye a consolidar una posición económica especialmente desahogada. Pese a ello, no existen datos públicos que permitan conocer con exactitud cuál es el patrimonio del hijo de la baronesa.

En cuanto al terreno inmobiliario, recientemente Borja, junto a su mujer, Blanca Cuesta, mandaron construir una nueva vivienda familiar en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital. Según informó El Español, se trata de una mansión de 11 habitaciones construida sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados y valorada en alrededor de 10 millones de euros. Sin duda, un proyecto que podría interpretarse como el comienzo de una nueva etapa ilusionante y de estabilidad para el matrimonio. Por ahora, se desconoce en qué momento se encuentra, pero de acuerdo con el medio citado, las obras estaban previstas que terminaran la pasada primavera.