Hay victorias que trascienden el terreno de juego. Y si algo ha demostrado Marc Cucurella en los últimos días es que el éxito deportivo cobra todavía más valor cuando puede compartirse con los suyos. Tras proclamarse campeón con la selección española, el futbolista ha querido inmortalizar uno de los momentos más importantes de su carrera con una publicación en Instagram en la que la gran protagonista, además del trofeo, es su familia.

«Lo logramos juntos. ¡Os amo!», escribe el lateral junto a una galería de imágenes que resume el lado más íntimo de una noche histórica. Un álbum que acumula más de un millón de likes y en el que aparecen su pareja, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos celebrando sobre el césped con la copa.

La primera fotografía es toda una declaración de intenciones. Cucurella posa sonriente sujetando el trofeo mientras los pequeños, vestidos con la camiseta de España personalizada con el dorsal 24, ocupan el centro de la imagen. A su lado, Claudia Rodríguez, con gafas de sol y una amplia sonrisa, completa una estampa que desprende naturalidad y complicidad.

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En otra de las instantáneas más comentadas, el futbolista aparece abrazando a uno de sus hijos. La emoción resulta evidente en su rostro, en un momento cargado de simbolismo que refleja cómo la familia ha acompañado al jugador durante todo el camino hasta alcanzar uno de los mayores éxitos de su trayectoria.

La influencer también ocupa un lugar destacado en la publicación. En una fotografía de pareja, ambos posan abrazados sosteniendo el trofeo, una imagen que rápidamente se ha convertido en una de las favoritas de sus seguidores. Ella luce la medalla de campeona colgada al cuello mientras acompaña al internacional español en una celebración que, más allá del éxito deportivo, reivindica el apoyo constante que ambos se profesan.

La romántica felicitación de Claudia a Cucurella

Y es que Claudia ya había dejado claro días antes el excelente momento personal que atraviesan. Coincidiendo con el 28 cumpleaños del futbolista, compartió un cariñoso mensaje en redes sociales acompañado de varias imágenes de ambos disfrutando de un día junto a la piscina.

«Hoy hace 28 años que nació la persona más maravillosa de este mundo. Feliz cumpleaños, mi amor, te amamos», escribió la creadora de contenido, dejando patente la unión de una pareja que lleva años construyendo un proyecto de vida en común.

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Las publicaciones de ambos dibujan un patrón que sus seguidores conocen bien: celebraciones familiares, gestos de cariño y una exposición pública muy medida, en la que los grandes momentos personales siempre terminan teniendo un hueco.

La respuesta no se hizo esperar. Miles de seguidores inundaron ambas publicaciones con mensajes de felicitación y cariño, destacando la cercanía que transmite la familia. Un reconocimiento que llega en un momento especialmente dulce para Cucurella, convertido en uno de los nombres propios del fútbol español.

Mientras el trofeo ya forma parte de su palmarés, las imágenes compartidas por el jugador y su pareja dejan claro que el recuerdo más valioso de esta histórica conquista no será únicamente el deportivo, sino el haber podido celebrarlo rodeado de las personas que han estado a su lado desde el principio.