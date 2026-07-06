La novia de Marc Cucurella tunea la camiseta de España para convertirla en el look más sexy del Mundial

Mientras las selecciones pelean por seguir vivas en el Mundial de 2026, en las gradas se libra una competición paralela donde no cuentan los goles, sino los estilismos. Y si hay una afición que se ha llevado el trofeo a la creatividad, es la de las parejas de los futbolistas, convertidas ya en auténticas referentes de moda. Entre todas ellas, hay un nombre que no ha dejado de aparecer en redes sociales: Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella. Cada vez que España salta al terreno de juego, las cámaras no sólo buscan al lateral de la selección. También enfocan a Claudia, que ha conseguido transformar la clásica camiseta roja en una de las prendas más deseadas del verano.

Sus camisetas parecen salidas de un taller de alta costura futbolera: cortes asimétricos, escotes reinventados, lazos, detalles femeninos y una vuelta de tuerca que convierte una prenda deportiva en un auténtico look de tendencia.

Lo que empezó como una idea entre amigas ha terminado convirtiéndose en uno de los fenómenos virales del campeonato. Varias parejas de futbolistas se han sumado a esta fiebre por personalizar las camisetas de sus selecciones, demostrando que el uniforme oficial también admite una dosis de imaginación.

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La diseñadora detrás de la camiseta tuneada

Gran parte del mérito de este éxito tiene nombre propio: Carolina Castellote, creadora de la firma CAS. Su trabajo consiste precisamente en dar una segunda vida a prendas deportivas mediante la customización, convirtiendo camisetas convencionales en piezas prácticamente únicas.

Las camisetas de Claudia Rodríguez han conseguido algo que parecía complicado: eclipsar durante unos minutos lo que ocurre sobre el césped. Mientras España sigue avanzando en el torneo, sus estilismos se analizan casi con la misma intensidad que las alineaciones de Luis de la Fuente.