La historia de amor entre Marc Cucurella y Claudia Rodríguez: cómo se conocieron, familia y la nueva vida que empiezan en Madrid

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez forman una sólida pareja en el mundo de los futbolistas famosos, una excepción que nace de una historia de amor de esas que son todo un ejemplo para seguir y creer en este poderoso sentimiento. La suerte no sólo ha llegado a este futbolista con un nuevo contrato y un juego que parece sacado de otra galaxia. Marc Cucurella es un hombre que se ha hecho a sí mismo con mucho esfuerzo y junto a una mujer igual de ejemplar que él.

Dicen que los iguales se atraen, sintonizan en la misma vibración y acaban generando esa ley de atracción que gracias a las redes sociales fue mucho más sencilla de materializar para Marc y Claudia. Su historia de amor es una rara excepción, pero también, un ejemplo a seguir, para descubrir en primera persona una manera de enamorarse que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Estos detalles pueden acabar generando lo que nos hará perdernos de lleno en este tipo de elementos que hasta la fecha no sabíamos. El amor, puede ser ejemplar y esta pareja nos hacen volver a creer en los flechazos a primera vista,

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez una historia de amor ejemplar

El amor es una fuerza poderosa que llega a veces de una manera inesperada. Marc Cucurella y Claudia Rodríguez forman parte del universo de los famosos que empezaron desde cero. La carrera de un futbolista de élite empieza con un entrenamiento ejemplar.

Cucurella ha tenido que entrenar duro para sacar un talento natural que lo ha llevado hasta lo más alto. Para un deportista su entorno es clave para conseguir sus objetivos. Una manera de poder conseguir este sueño es disponer de una base sólida, una familia que apoya esa dedicación casi en exclusiva a un sueño que puede materializarse o no.

Son muchos los que intentan esa dedicación al futbol que puede convertirse en un sueño inaccesible. Pero Marc contaba con las cualidades y un entorno dispuesto a darle la energía y la estabilidad que necesita para dar su mejor versión. En su pueblo conoció a una joven que siendo de Mataró, nunca había visto, su dedicación al fútbol no le permitía frecuentar los sitios de ocio de la zona.

Cómo se conocieron, familia y nueva vida que empiezan en Madrid

Conocimos a Claudia Rodríguez de forma más profunda en una entrevista en Vanitatys en la que nos explicaba cómo había conocido a un Marc Cucurella que en redes sociales le había causado un impacto enorme. Habían conectado, no sólo en redes sociales, sino en la vida real, ese flechazo que acabaría dando lugar a una sólida relación.

Claudia acompañaría a Marc Cucurella del Barcelona B hasta los equipos profesionales que han confiado en él para descubrir un talento natural que nace después de un esfuerzo continuado. Ambos han visto como si amor crecía de la misma forma que lo hacía una carrera de un futbolista que está entre los mejores de Europa y del mundo.

La relación ha dado lugar a tres hijos, dos niños y una niña que son el motor que lleva a estos padres a dar lo mejor de sí mismos, no sin grandes desafíos. Mateo el hijo mayor fue diagnosticado de autismo, una condición que afecta a muchos niños en nuestro país.

Un desafío personal que hace que tengan que estar muy pendientes de él, Claudia es una madre igual de ejemplar que su marido como futbolista y explicó lo que supuso el diagnóstico, pero también, la manera de afrontarlo, con total normalidad y buscando siempre a los mejores profesionales para acompañarlo en este proceso de crecimiento y de educación.

Esta pareja ahora puede darnos un detalle que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Se establecerán en una capital de España que los recibirá con los brazos abiertos. De Madrid a su Mataró natal hay un paso que los acercará a una familia necesaria.

La carrera de Cucurella acaba de despegar con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán. Un hombre que no duda en mostrar ese amor que lo llevó al lado de una Claudia que es el pilar de su vida. Aunque no están casados, no descartan ese enlace que supondría la culminación de ese amor verdadero que nace de un flechazo inicial.

Hay personas que tienen el destino sellado, con una sola mirada o ese feeling que se consigue cuando se está al lado de la persona adecuada. Marc y Claudia son una de esas parejas que pueden representar este elemento esencial que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.