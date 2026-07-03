La camiseta de España del Mundial 2026 conquista a las famosas: ¿a quién le queda mejor?
La Selección española sigue imparable en el Mundial 2026 y la ilusión porque La Roja llegue a la final no deja de crecer, tanto dentro como fuera del campo. Cada victoria se celebra con orgullo, y entre los aficionados más entregados no faltan los rostros conocidos. Algunos, como Penélope Cruz y Javier Bardem, lo hacen desde las gradas, mientras que otros prefieren hacerlo luciendo la equipación del equipo y creando una fiebre mundialista que, sin duda, ha logrado crear una prenda de estilo. Pero ahora la gran pregunta es, ¿a qué famosa le queda mejor la camiseta de España del Mundial 2026? ¡Vota y participa en nuestra encuesta!
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