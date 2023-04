Sinestesia: te contamos lo que tiene Miguel Bosé y cómo le ayuda en la música

Puede ser un tema poco conocido entre la población, pero no por ello deja de ser importante. Miguel Bosé ha vuelto a ser noticia debido a que reveló durante su paso por Cover Night que tiene sinestesia. Una cualidad que fue desvelada tras haber presenciado la actuación de un concursante que también la posee.

Tal y como explicó Ruth Lorenzo, el aspirante es capaz de oír los colores y ver los sonidos. Algo poco común, pero que tienen curiosamente numerosas estrellas de la música. El compositor del siglo XIX Frank Liszt, Billie Eilish o incluso Lorde han declarado tenerla, al igual que el intérprete de Morenamía.

«Yo soy», le susurró a Chanel tras la actuación de Fredrik Strand en el programa. Pero, en palabras de profesionales, ¿qué es la sinestesia? Según explicó la neurobióloga Mara Dierssen en Para todos La 2, es «un exceso de conectividad entre áreas cerebrales que se encargan de recibir informaciones diferentes».

«La sensación que yo tengo es una mezcla entre ambas cosas, por eso se puede oír música en colores, ver los grafemas en colores o las emociones. Se pueden producir incluso gustos distintos. Hay gente que cuando tiene miedo le sabe amarga la boca», revelaba la científica. Ante ello, el músico Pere Pèries también explicó desde su punto de vista cómo percibe las cosas.

«Todo lo que veo me transmite un sonido y eso me permite a mí, como compositor, poder jugar con eso y poder escuchar lo que veo de forma que lo pueda plasmar después en música», admitió. Por su parte, la cantante Billie Eilish también abordó cómo lo vive ella y su familia, pues su hermano y su padre también son sinestésicos, en el programa de The Tonight Show with Jimmy Fallon.

«Por ejemplo, cada día de la semana tiene un color, un número, una forma. A veces las cosas tienen un olor, una temperatura o una textura», declaró. «Durante mucho tiempo supuse que la gente tenía un color para cada día de la semana o para todos los nombres de sus amigos», confesó Lorde, por su parte, en una entrevista para Vevo.