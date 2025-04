Todo sobre Juan y Medio: su edad, su pareja, hijos, de dónde es y su relación con Lolita Flores

Juan y Medio (Juan José Bautista Martín), de 62 años, es una de las personalidades más queridas de la televisión andaluza, ya que el presentador cuenta con una larga trayectoria en la televisión, como empresario y humorista. Además, su vida personal ha despertado la curiosidad de muchos, pero siempre ha sido reservado en ciertos aspectos, algunas de sus declaraciones lo han puesto en varias ocasiones en el punto de mira.

Cuántos años tiene Juan y Medio

Actualmente, Juan y Medio tiene 62 años. Nació en Lúcar, Almería, en el año 1962. El presentador estudió en el colegio de La Salle, en Burgos, y en el colegio Fundación Caldeiro, en Madrid, y se licenció en Sociología y en Derecho en la Universidad de Alcalá, llegando a ejercer la abogacía durante un tiempo.

Asimismo, estuvo trabajando para Luz Casal y Hombres G, y poco después comenzó su debut televisivo como gancho de Inocente, inocente. Juan y Medio también ha presentado programas como: Vaya nochecita, Aquí no hay quien duerma, Fiebre del domingo noche, Más madera, Vídeos, vídeos, Tu gran día, Un siglo de canciones y El bus.

Quién es la pareja de Juan y Medio

Actualmente, a Juan y Medio lo vinculan a Eva Ruiz, copresentadora de La tarde aquí y ahora. Esto viene debido a la conexión que muestran entra complicidad entre ambos, así como bromas sobre si duermen juntos, han alimentado la especulación. Sin embargo, ni Juan ni Eva han confirmado o desmentido esta relación. A pesar de su carácter reservado, el presentador ha reconocido que sigue el consejo de su padre: «Lo que un hombre hace, un caballero no lo cuenta».

¿Tiene hijos Juan y Medio?

No, Juan y Medio no tiene hijos. Y es que, a pesar de haber tenido varias relaciones amorosas a lo largo de su vida, el humorista nunca ha llegado a casarse ni a tener hijos. De igual manera, el presentador reconoció que lo que «más miedo» le daba de ser padre era equivocarse, marcarle un camino erróneo. «Que mis prejuicios fueran los suyos, que mis fobias fuesen las suyas. No ayudarle a discernir, ni a cuestionar todo aquello que merecía la pena, que no sintiese mi respalda y cariño», contaba.

Los hermanos de Juan y medio

Juan y Medio proviene de una familia numerosa compuesta por cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres, siendo el mayor de todos su hermano David Bautista. Y es que, actualmente, Juan y Medio vive con David.

Dónde nació

Como ya se ha mencionado previamente, Juan y Medio nació en el año 1962 en Lúcar, Almería, concretamente el 15 de diciembre. A pesar de su trayectoria profesional, aún mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal, a la que regresa siempre que puede.

¿Qué pasó con Juan y Medio y Lolita Flores?

Lolita Flores y Juan y Medio mantuvieron un discreto romance durante cinco años, de 1999 a 2004, y según cuenta la artista, el presentador sostiene que sus caminos acabaran cruzándose de nuevo. «Yo quiero muchísimo a Juan. Ha sido de los hombres que más he querido. Él siempre dice que algún día volveremos a estar juntos», señalaba la cantante.