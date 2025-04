Lolita Flores, devastada tras ser víctima de un delito: da un golpe en la mesa

Las redes sociales, convertidas en escaparates para millones de usuarios, también se han transformado en un terreno fértil para los delincuentes digitales. Esta vez la afectada ha sido Lolita Flores, quien ha vuelto a ser utilizada como reclamo en una campaña fraudulenta. La cantante y actriz, cansada de que usen su imagen sin su consentimiento, ha decidido alzar la voz para advertir a sus seguidores de un engaño en el que su nombre ha sido empleado para promocionar un supuesto tratamiento milagroso contra la artrosis. Ha dado un golpe en la mesa y lo ha contado todo.

No es la primera ocasión en que una figura pública sufre este tipo de fraudes, pero la paciencia de Lolita parece haberse agotado. Indignada ante la gravedad de la situación, la artista ha decidido actuar, aunque sin recurrir aún a la vía judicial. Su objetivo principal: proteger a sus admiradores y cortar de raíz los beneficios que los estafadores pretenden obtener a su costa.

Consciente del daño que estas suplantaciones pueden ocasionar tanto a su imagen pública como a la confianza de sus seguidores, Lolita Flores tomó la decisión de denunciar el engaño públicamente. Utilizando su perfil oficial de Instagram, una de las pocas plataformas en las que mantiene actividad habitual, la hija de Lola Flores lanzó un mensaje directo y sin rodeos para aclarar la situación.

Lolita Flores, víctima de un delito virtual

En un vídeo grabado de manera espontánea desde un taxi en Madrid, la artista expresó su hartazgo: «Me llaman para decirme que estoy anunciando un spray para la artrosis. Es absolutamente falso. Yo no tengo TikTok. Todo lo que publico es exclusivamente en Instagram y a veces en Facebook. Nada más, no tengo más redes, así que todo lo que veáis que yo anuncio fuera de Instagram es totalmente mentira. Gracias. Es que ya más burofax no puedo mandar». De esta manera, ha dejado claro que cualquier otro contenido publicitario asociado a su nombre es completamente ajeno a su voluntad y constituye un delito de suplantación.

Aunque el asunto es grave, Lolita reconoce que no dispone de tiempo ni energías para seguir enviando burofaxes o acudir a comisarías. Su prioridad, en estos momentos, es seguir adelante con sus compromisos profesionales, sin permitir que estos episodios de fraude la desestabilicen emocionalmente.

La situación que vive ahora no es nueva para la artista, quien ha sido blanco en varias ocasiones de estafas similares. En todas ellas, Lolita ha mantenido una postura firme, dejando claro que su imagen no puede ser utilizada sin su consentimiento y que cualquier producto que pretenda avalar sin su intervención directa debe ser considerado una falsedad.

A pesar de su enfado, la cantante ha optado por la prudencia, evitando por ahora interponer una demanda formal. Eso sí, ha querido advertir de forma pública para frenar la expansión del engaño y proteger a quienes podrían verse afectados. En su mensaje también dejó entrever cierto sarcasmo, al señalar que, si alguna vez prestara su imagen para promocionar un producto, lo haría bajo contrato y con la correspondiente remuneración que merece su trayectoria.

Lolita Flores lo ha contado todo

Lolita está cansada de que los delincuentes digitales encuentren en su figura un reclamo fácil. Más allá de su fama, está la preocupación real por el daño que estos fraudes pueden causar en personas vulnerables que confían en su palabra y pueden ser víctimas de engaños económicos o de salud.

La relación de Lolita Flores con las plataformas digitales siempre ha sido cautelosa. Aunque en su momento tuvo presencia en Twitter (actual X), la actriz decidió cerrar su cuenta en septiembre de 2021 tras una intensa polémica por sus declaraciones sobre el feminismo.

La repercusión de sus palabras fue inmediata y, tras recibir una oleada de críticas, optó por alejarse definitivamente de Twitter. Su último mensaje en la red social fue contundente: «Me voy de Twitter para siempre. No estoy para aguantar impertinencias, no sois jueces. Ser felices y seguir criticando, que debe ser vuestra profesión. Adiós, hasta nunca». Desde entonces, su actividad en redes se ha concentrado exclusivamente en Instagram.

Lolita no ha dado ninguna autorización

Este distanciamiento de las redes no ha sido suficiente para protegerla completamente, como demuestra el reciente intento de fraude. Sin embargo, Lolita ha aprendido a utilizar sus canales oficiales para defenderse, desmentir rumores y advertir de prácticas ilícitas que podrían afectar a su público.

El engaño reciente se agrava por la utilización de una dolencia real de la artista para intentar hacer más creíble la estafa. Lolita reconoció públicamente en 2022 que padece artrosis en el coxis y escoliosis en la columna, condiciones que le causaron episodios severos de dolor. Durante una entrevista en Sábado Deluxe, relató cómo tuvo que recurrir a un entrenador personal para mejorar su salud física.

Sin embargo, pese a su experiencia personal con estos problemas de salud, la actriz nunca ha autorizado ni avalado tratamientos milagrosos ni sprays para aliviar estas afecciones. Aprovechar su situación médica para reforzar un fraude no solo es una grave falta de respeto hacia su persona, sino también una estrategia especialmente peligrosa para los usuarios que puedan ser engañados.