Evenepoel vuelve a noquear a Pogacar en la contrarreloj del Tour

Remco Evenepoel ganó su segunda etapa consecutiva en el Tour de Francia 2026. El ciclista belga, campeón del mundo contrarreloj, hizo lo esperado en su disciplina favorita, arrollando nuevamente a un Tadej Pogacar que parece un ser terrenal en la lucha contra el crono. El líder del Bora-Red Bull consolidó su segunda plaza en la general y su condición de jefe de su equipo tras el abandono de su lugarteniente y quinto en la general, Florian Lipowitz, tras una caída donde se fracturó la clavícula.

Pogacar lo intentó todo ante un Evenepoel que no vaciló en una contrarreloj que no se amoldaba perfectamente a sus circunstancias. El belga se sobrepuso a una ascensión inicial rompiernas para rodar como un misil en la segunda parte de la crono sacando al líder del Tour de Francia casi medio minuto en meta. La ventaja de Tadej es de 4:32 en la general antes de afrontar las jornadas alpinas, renta más que suficiente para pensar que su quinto Tour caerá de su lado.

Sin Jonas Vingegaard en liza, Evenepoel se quedó sin rivales en una contrarreloj donde quizá no se exprimió como en otras citas para intentar fundir a Pogacar pensando en las jornadas de montaña que vienen. Hay que recordar que Remco sacó al líder del Tour de Francia casi tres minutos en la crono por el campeonato del mundo hace apenas unos meses.

En el grupo de los mortales destacó la buena labor de Paul Seixas. El Principito francés se consolida como una alternativa sólida al puesto de podio que ahora mismo ocupa un Isaac del Toro que mantiene 20 segundos de renta sobre el ciclista llamado a ser el sucesor de Pogacar a sus 19 años.

Juan Ayuso, por su parte, ganó la posición de Lipowitz en la general, pero al mismo tiempo, vio cómo su compañero Matias Skjelmose se le aproximaba en la general peligrosamente a menos de un minuto poniendo en duda su actual quinto puesto en la clasificación. El barcelonés lucha por conseguir la mejor clasificación de un ciclista español desde que Mikel Landa fue cuarto en 2017.