Pogacar regala el podio a Del Toro y Evenepoel se lleva la etapa

Tadej Pogacar hace lo que le da la gana en el Tour de Francia 2026. El esloveno hizo de gregario de su compañero Isaac del Toro en la ascensión a Plateau de Solaison para regalarle un puesto en el podio y al mismo tiempo decidió que Remco Evenepoel fuese el ganador de la decimoquinta etapa de la ronda al no querer sprintarle en los metros finales.

El líder del UAE acentuó su insultante superioridad en la carrera tras el abandono de su antagonista Jonas Vingegaard tras una fractura de clavícula y quiso tener un gesto propio de Miguel Indurain regalando una etapa a un Remco Evenepoel que pasa a ser su principal amenaza en la clasificación general aunque a más de cinco minutos.

Del Toro fue el principal beneficiario de la generosidad de un Pogacar que ya le regaló una etapa en Barcelona y que ahora le acaba de aupar a una plaza de podio tras actuar para él como gregario. El esloveno hizo toda la ascensión a Plateau de Solaison al ritmo que mejor venía al campeón mexicano y sólo en los últimos metros se rompió el guion establecido.

El latino hizo un ataque por más vergüenza que fuerza para recompensar el trabajo de su líder. Evenepoel le cogió la rueda sin aparente esfuerzo y le dio continuidad, iniciando un sprint en el que sacó siete segundos a Del Toro. Pogacar fue a rueda del belga sin hacer ni un mínimo ademán de adelantarle en una imagen sospechosa.

Por detrás, Juan Ayuso dio volvió a perder tiempo en la jornada que era propicia para meterse en el podio. El español cedió dos minutos con Pogacar y Evenepoel y otro minuto con Florian Lipowitz y Paul Seixas. El catalán, ahora, se despide de sus opciones reales de meterse en el podio, salvo una resurrección en la última semana.