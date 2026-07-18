Pogacar completa su póker de victorias en Le Markstein

Tadej Pogacar no hace prisioneros en el Tour de Francia 2026. El esloveno va como un disparo a por su quinta victoria global en la ronda francesa tras otra exhibición en la etapa de montaña con final en Le Markstein. El líder del equipo UAE vio cómo sus rivales se envalentonaban para apretarle las tuercas al máximo, pero finalmente les dio un estacazo en los últimos dos kilómetros del Col du Haag (11,2 km al 7,2%).

El ciclista de 28 años sumó su cuarta victoria en el presente Tour de Francia demostrando una vez más que no hay nadie a su nivel. La única esperanza para el resto de terrícolas es que las diferencias no se dispararon como en otros días de alta montaña entrando todos los favoritos a menos de un minuto de distancia de Pogacar.

Juan Ayuso sufrió de lo lindo para intentar mantener un maillot blanco de mejor joven que recae en Paul Seixas. El francés fue de los que más hizo por poner en apuros a Pogacar poniendo a tirar a su equipo, como también hizo un Jonas Vingegaard más combativo de lo habitual. Ambos sacaron unos segundos de ventaja a Evenepoel y Ayuso, pero nada que no sea una distancia insalvable.

UAE, pese a todas las tácticas de sus rivales, consiguió un doblete al conseguir Isaac del Toro entrar en segunda posición en meta al aprovecharse del trabajo de Vingegaard y Seixas en los últimos kilómetros para intentar alcanzar a Pogacar. El esloveno demostró que sigue estando varios peldaños por encima del resto en cuanto la carretera de empina.

Mérito especial a destacar en esta jornada fue el papelón de un Richard Carapaz que otra vez vio cómo Pogacar le alcanzó casi al terminar el último puerto de la jornada. El ecuatoriano está peleando de lo lindo por una victoria que con mucho empeño tendrá que llegar más pronto que tarde. Tadej ya suma cuatro y en algún momento habrá saciado su hambre… o ese es el sueño de sus rivales.