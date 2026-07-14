Pogacar no perdona ni en la fiesta nacional de Francia y Juan Ayuso se viste de blanco

El Macizo Central presenció un homenaje al ciclismo de ataque en la décima etapa del Tour de Francia. Y dentro del pelotón, el rey en la disciplina ofensiva sigue siendo un Tadej Pogacar que, esta vez sí, tuvo que trabajarse una victoria en Le Lioran, el escenario de la última derrota del ‘tirano’ del ciclismo en 2024. El esloveno se resarció de aquel recuerdo con un triunfo en el Día Nacional de Francia en este 2026.

La etapa tuvo de todo. Ataques desde el primer metro, una encerrona del Lidl-Trek para ganar el sprint intermedio, luego una fuga numerosa, más adelante una cabalgada de varios puertos en solitario de Javi Romo y cuando cazaron al español un ataque demoledor de Richard Carapaz que se vio ganando la etapa.

El ecuatoriano, sin embargo, fue víctima de la voracidad de un Tadej Pogacar que en un kilómetro recortó un minuto de ventaja para lanzarse a por su victoria número 24 en el Tour de Francia. El esloveno, con su ataque salvaje, desarboló accidentalmente a su lugarteniente Isaac del Toro perdiendo éste el maillot blanco de mejor corredor joven en favor del español Juan Ayuso.

Esa fue la otra gran consecuencia de una jornada en la que Pogacar se quitó el hambre de triunfo que llevaba varios días ansiando. El esloveno puso en este escenario una pica que faltaba en su palmarés, cerrando el círculo. Vingegaard, su entonces verdugo, perdió 44 segundos y vio cómo la distancia en la clasificación general se incrementa hasta los 3:36. Su remontada ya parece un imposible.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó un Remco Evenepoel que fue el mejor de los mortales entrando a 30 segundos de Pogacar y demostrando que en este Tour tiene todavía muchas cosas que decir. El belga tiene terreno para poder poner en duda la segunda plaza de un Jonas Vingegaard al que le crecen los enanos. El bicampeón del Tour ve cómo los jóvenes ya le respiran en el cogote y cómo Pogacar vuela por encima del resto. El quinto del esloveno parece un hecho.