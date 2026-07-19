Jonas Vingegaard se fractura la clavícula derecha y abandona el Tour de Francia

Jonas Vingegaard, segundo clasificado del Tour de Francia 2026, abandonó la ronda francesa en la etapa 15 de la carrera. El danés protagonizó una escalofriante caída antes de la última ascensión al puerto de Plateau de Solaison y se fracturó la clavícula derecha. El dos veces ganador de la prueba no fue capaz de recuperarse de las heridas y abandonó de inmediato la carrera entre lágrimas.

El líder del equipo Visma perdió el control de la rueda delantera de su bicicleta y su hombro derecho se estrelló de inmediato contra el asfalto. Tadej Pogacar pierde a su principal rival para la clasificación general del Tour de Francia. El esloveno tenía una ventaja de más de cuatro minutos y medio sobre Vingegaard.

❌𝙅𝙊𝙉𝘼𝙎 𝙑𝙄𝙉𝙂𝙀𝙂𝘼𝘼𝙍𝘿 𝘼𝘽𝘼𝙉𝘿𝙊𝙉𝘼 𝙀𝙇 𝙏𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙄𝘼 Tras una dura caída, el danés se ha llevado inmediatamente la mano a la clavícula y se ha subido a la ambulancia con gestos de dolor. #TourRTVE19j Esperemos que quede en lo menos posible 🤞 pic.twitter.com/TF5WXUscAr — Teledeporte (@teledeporte) July 19, 2026

La baja del danés para el resto de la carrera abre la opción de que Juan Ayuso, hasta ahora quinto en la general, pueda optar al podio de la prueba. Hay que recordar que el ciclismo español vive una tremenda sequía en el Tour de Francia desde que Alejandro Valverde fuese el último representante español en subir al podio en 2015.

Veremos qué sucede ahora con la temporada de Jonas Vingegaard, pero su presencia en la Vuelta a España está muy en el aire. El danés defiende el título que ganó la pasada temporada y quizá nos deje sin un duelo fratricida contra un Tadej Pogacar que sí parece que este año sí competirá por el maillot rojo.