Los expertos en comportamiento animal lo confirman: los gatos son capaces de distinguir entre personas conocidas y desconocidas por el olor

Los gatos domésticos usan el olfato para diferenciar entre las personas que conocen y las que no, según un estudio japonés de la Universidad de Agricultura de Tokio publicado en la revista científica PLOS ONE en mayo de 2025. El hallazgo surge de observar la reacción de 30 gatos domésticos, de casi siete años de edad en promedio, ante distintos olores humanos.

Para el experimento, cada gato olfateó al mismo tiempo tres muestras. Una llevaba el olor de su propietario, otra el de una persona desconocida del mismo sexo, y la tercera era un control en blanco sin olor.

Las muestras se tomaron de tres zonas del cuerpo, como detrás de la oreja, la axila y entre los dedos, de 17 propietarios y 8 personas sin contacto previo con los animales. Cada gato repitió la prueba tres veces, con un intervalo de cinco minutos entre cada ronda.

¿Cómo distinguen los gatos a las personas conocidas de las desconocidas por el olfato?

«El olfato es un comportamiento instintivo para ellos», explicó Hidehiko Uchiyama, investigadora del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Agricultura de Tokio, en declaraciones recogidas por Agencia Sinc.

Los gatos dedicaron más tiempo a olfatear el olor de un desconocido que el de su propietario o el estímulo sin olor. El promedio fue de 4,82 segundos ante el aroma desconocido, frente a 2,40 segundos con el olor conocido y 1,93 segundos con el control en blanco.

La diferencia se repitió en los 30 gatos analizados. Según los investigadores, ese mayor tiempo de exploración sugiere que el olfato funciona como una vía activa de reconocimiento entre personas, y no solo como un sentido pasivo que detecta estímulos sin más.

Los investigadores señalan además que los gatos combinan el olfato con la vista y el oído para reconocer a las personas conocidas, de manera que el olor no sería la única vía de identificación.

¿Por qué los gatos cambian de fosa nasal y se frotan la cara al oler algo nuevo?

Al acercarse por primera vez a un olor desconocido, los gatos usaron con más frecuencia la fosa nasal derecha. En los olfateos siguientes, a medida que se familiarizaban con el aroma, pasaron a usar más la izquierda. Ese primer acercamiento mostró, además, un grado de lateralización mayor que las exploraciones posteriores.

«La experiencia de un determinado olor se asocia rápidamente con la memoria», explicó Uchiyama. Los autores del estudio asocian ese cambio de fosa nasal a posibles diferencias en el procesamiento de cada hemisferio cerebral, un patrón similar al que ya se documentó en perros y caballos.

Tras olfatear, los animales solían frotar la cara con el mismo lado que habían usado para oler. Para los investigadores, ese gesto podría formar parte de la conducta de marcaje, que seguiría a la exploración olfativa como un paso posterior a la identificación del olor.

La personalidad de cada gato influye en cómo reacciona a los olores, según los investigadores

En los machos, los gatos con mayor puntuación en neuroticismo (rasgo de personalidad definido por la inestabilidad emocional) olfatearon de forma repetida y cauta, mientras que los más afables lo hicieron con calma. En las hembras no se observó un patrón asociado a la personalidad, según los investigadores.

Los gatos que olfatearon primero el olor conocido obtuvieron una puntuación media de extraversión de 71,29 puntos, frente a 61,83 entre los que olfatearon primero el control en blanco. Quienes olfatearon primero un olor, conocido o desconocido, también puntuaron más alto en amabilidad que los que empezaron por el estímulo sin olor.

El vínculo declarado entre cada gato y su propietario no se relacionó de forma clara con la conducta exploratoria frente a los distintos olores. Para los investigadores, hacen falta más pruebas para confirmar si los gatos reconocen a personas concretas a partir de estos indicios olfativos.