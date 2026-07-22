Detenido por disparar a un vehículo y darse a la fuga en una discusión de tráfico en Sagunto (Valencia)

Un varón, de nacionalidad española, ha resultado detenido por agentes de la Policía Nacional en la localidad de Sagunto, en Valencia, por disparar a la puerta del vehículo de otro ciudadano con un arma de fuego en el transcurso de una discusión de tráfico en plena calle. En esos momentos, según ha podido confirmar OKDIARIO, el conductor del vehículo tiroteado viajaba solo en el interior del mismo.

El autor del disparo, que conducía una motocicleta, se dio a la fuga tras efectuar el disparo. Pero una imagen previa al incidente entre ambos conductores, que fue tomada por un vecino, posibilitó la posterior identificación y detención del sospechoso. Ahora, se le imputan los presuntos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Y la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión. Todo ello, según la Policía Nacional.

Los hechos se han producido hace escasamente una semana. En concreto, el pasado martes, 14 de julio, el día en que España entera se disponía a presenciar a través de la televisión el partido de semifinales del Mundial de fútbol que enfrentaba a la selección española con la selección de Francia.

Lo que en principio parecía que iba a ser un incidente de tráfico entre el conductor de un turismo y el de una motocicleta ha terminado teniendo consecuencias muy graves. Y ello, porque el incidente derivó en una grave discusión y, más tarde, en el disparo.

Y ello, porque en un momento de la discusión, el conductor de la motocicleta sacó un arma de fuego. Y luego disparó contra el otro vehículo. La bala impactó contra la puerta derecha del coche. El autor del disparo huyó, a continuación, a gran velocidad del lugar de los hechos.

Pero una imagen tomada por un vecino previa al incidente facilitó la identificación del fugitivo, que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.