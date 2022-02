Increíble tiroteo en Miami. En el interior de un coche. Una discusión de tráfico tráfico acaba con tiroteo sobre la marcha. El protagonista es inspector de bomberos y se entregó tras el incidente. Además, dimitió del trabajo y ahora se enfrenta a cargos penales. Por ahora ha salido de la cárcel bajo fianza, pero se encuentra a la espera de juicio por varios cargos.

Una cámara instalada al interior del automóvil del bombero muestra el momento en el que un conductor efectúa nada menos que once disparos en el tiroteo cuando transitaba por una carretera en el norte de Miami, en Florida (Estados Unidos)

El video, que ha sido compartido en redes por el presentador del programa de entrevistas Andy Slater, muestra el momento en que el bombero, identificado como Eric Popper, saca su arma y dispara a otro conductor varias veces.

SLATER SCOOP: Exclusive video of road-rage shooting in Miami from in-car camera.

The shooter seen here was arrested and is awaiting trial. He told cops the other driver fired first.

(Warning: Language and gunfire) pic.twitter.com/10vDVEwBbw

— Andy Slater (@AndySlater) January 28, 2022