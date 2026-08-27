Se abre un hilo de esperanza en la zoología española: primera vez en 9 meses que ningún jabalí en Cataluña da positivo en peste porcina africana

Cataluña completó su primera semana sin jabalíes positivos en peste porcina africana desde que el brote arrancó hace nueve meses. Los últimos informes oficiales confirman que los animales no sumaron ningún caso nuevo al balance de la enfermedad los últimos días de agosto de 2026.

El brote de peste porcina africana afecta a los jabalíes del área metropolitana de Barcelona desde noviembre de 2025, cuando se detectó el primer foco en Bellaterra. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), fue la primera vez que la enfermedad reapareció en España desde 1994.

El primer balance sin positivos en peste porcina africana en los jabalíes de Cataluña

El informe del MAPA del 20 de agosto no registra ningún caso positivo nuevo respecto a la semana anterior, la primera vez que ocurre desde el inicio del brote. El organismo aclara que las capturas y la búsqueda de cadáveres continúan, por lo que no descarta que aparezcan más positivos en las próximas semanas.

El balance acumulado se mantiene en 67 focos y 379 jabalíes positivos en 13 municipios del entorno de Barcelona, entre ellos Sardañola del Vallés, San Cugat del Vallés, Tarrassa, Rubí y Sabadell. De los animales analizados desde el inicio del dispositivo, 10.952 dieron negativo y no se detectó ningún caso en cerdo doméstico.

De casos positivos a ninguno: la evolución reciente del brote en Cataluña

En el informe anterior, del 13 de agosto, el MAPA había notificado un nuevo foco con cuatro casos positivos, dos en Barcelona y uno en cada uno de los municipios de Molins de Rei y Esplugas de Llobregat. Los animales se hallaron muertos en el medio natural, salvo uno que murió atropellado por un vehículo.

Entre ambos informes, el número de jabalíes analizados sin síntomas creció de 9.044 a 9.298, mientras que los controlados por vigilancia pasiva (animales muertos hallados en el terreno) pasaron de 1.606 a 1.654.

El operativo de control en la zona de alto riesgo de Cataluña

En la zona de alto riesgo, que abarca 19 municipios del área metropolitana de Barcelona, los equipos de control analizaron 302 muestras de jabalíes durante la semana del 20 de agosto y todas dieron negativo, según ARA.

El dispositivo de erradicación suma 10.727 jabalíes capturados desde su inicio y despliega 807 efectivos entre agentes rurales, mozos de escuadra, Guardia Civil y la empresa pública Tragsa, según el Diari de Tarragona. El operativo suma además 353 cerramientos, 24 trampas individuales, 94 trampas colectivas y equipos caninos.

¿Supone algún riesgo la peste porcina africana para las personas en Cataluña?

La peste porcina africana no es una enfermedad zoonósica, según remarca el MAPA, por lo que las personas no corren riesgo ni por contacto con los animales ni por el consumo de productos derivados. La mayoría de las explotaciones porcinas de la zona de alto riesgo permanecen vacías como medida de precaución.

La zona de vigilancia y control mantiene un radio de 20 kilómetros alrededor del foco inicial de Bellaterra, con la caza prohibida para evitar el movimiento de los jabalíes y más de 350 líneas de cerramientos activas.

La semana previa al informe del 20 de agosto se había registrado un incendio de 10 hectáreas en el Parque Natural de la Sierra de Colserola, sin impacto relevante en la población de jabalíes ni en el control de la enfermedad.