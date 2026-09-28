Jacob & Co. desafía los límites de la alta relojería con un reloj de 600.000 euros y 54 diamantes engastados en el volante

Jacob & Co. vuelve a convertir la relojería en un espectáculo de piedras preciosas con una creación que no se limita a decorar la caja o la esfera. El Brilliant Flying Tourbillon Baguette Pastel Arlequino incorpora 54 diamantes blancos directamente sobre el volante, uno de los componentes más delicados y determinantes de un movimiento mecánico. La firma neoyorquina ha conseguido integrar estas piedras en el órgano regulador sin comprometer su funcionamiento y las ha unido a un tourbillon volante que gira cada 60 segundos. El resultado es una pieza única de 42 milímetros, realizada en oro blanco de 18 quilates, cubierta además por cientos de zafiros en tonos pastel y con un precio que ronda los 600.000 euros.

54 diamantes directamente sobre el volante

La gran particularidad de este reloj se encuentra en un lugar que normalmente permanece reservado a la pura ingeniería. El volante, junto con el espiral, forma el órgano regulador de un reloj mecánico y controla buena parte de la precisión de su funcionamiento. Su masa y su equilibrio están calculados con tolerancias extremadamente precisas, por lo que añadir piedras preciosas sobre él supone un desafío técnico considerable.

Jacob & Co. ha colocado 54 diamantes blancos de talla brillante directamente sobre este componente. La marca presenta la creación como el primer volante engastado con diamantes de la relojería moderna, recuperando además una práctica que ya tuvo algunos precedentes durante las décadas de 1820 y 1830, cuando los estándares de precisión eran muy diferentes a los actuales.

La clave está en que el peso añadido por las piedras no altere el comportamiento del volante. Para conseguirlo, el componente fue diseñado específicamente para integrar los diamantes y mantener las características necesarias para garantizar su funcionamiento.

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Un halo de luz que no deja de moverse

El efecto visual es especialmente llamativo porque los diamantes no permanecen estáticos. El volante oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora, equivalentes a 3 Hz, mientras el tourbillon volante completa una vuelta cada 60 segundos. Ambos movimientos generan una interacción constante entre las piedras y la luz.

La consecuencia es una especie de halo luminoso alrededor del órgano regulador. Cada oscilación modifica la posición de los diamantes y, al mismo tiempo, el tourbillon introduce su propia rotación, de modo que los reflejos cambian continuamente.

El espectáculo continúa en el interior del reloj. A través del fondo de cristal de zafiro pueden contemplarse los puentes del movimiento, también decorados con 234 diamantes de talla brillante.

366 zafiros en tonos pastel

El nombre Pastel Arlequino tampoco es casual. La estética del reloj toma como referencia a Arlecchino, personaje de la commedia dell’arte italiana cuyo característico vestuario se asociaba a una combinación de colores y formas contrastadas. Jacob & Co. traslada esa inspiración a una composición de zafiros verdes, azules, rosas y lavanda.

En total, la pieza reúne 366 zafiros en tonos pastel, distribuidos por diferentes superficies del reloj. La caja de 42 milímetros está fabricada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 194 zafiros talla baguette y 32 diamantes blancos talla baguette. La esfera incorpora otros 139 zafiros y 23 diamantes, mientras que la corona suma 12 zafiros y un diamante.

El engaste es invisible: las piedras quedan sujetas desde la parte inferior, sin que las garras o elementos metálicos interrumpan la superficie. Así, los colores parecen colocados directamente sobre el oro blanco.

Un calibre automático de 72 horas de reserva

Toda esta espectacular decoración está construida alrededor del nuevo calibre automático JCFA02, un movimiento de 184 componentes que combina un microrrotor con un tourbillon volante. Su frecuencia es de 3 Hz y ofrece una reserva de marcha de 72 horas.

El reloj mide 11,61 milímetros de grosor, unas dimensiones que permiten mantener una presencia considerable sin recurrir a una caja especialmente voluminosa. La combinación de microrrotor y tourbillon permite además que el protagonismo visual recaiga directamente sobre la mecánica.

Una pieza única de casi 600.000 euros

El Brilliant Flying Tourbillon Baguette Pastel Arlequino no tendrá una producción en serie. Jacob & Co. ha creado una única unidad, lo que añade todavía más exclusividad a una pieza que ya combina alta relojería, alta joyería y una solución técnica poco habitual.

Su precio comunicado es de 693.000 dólares, que se sitúa en torno a los 600.000 euros, dependiendo del tipo de cambio.