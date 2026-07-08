Del Tudor de David Beckham al Patek Philippe de Romeo: los relojes con los que padre e hijo conquistaron Wimbledon

Cada edición de Wimbledon deja imágenes que trascienden el tenis. El torneo londinense no sólo reúne a las mejores raquetas del mundo, sino que también se ha consolidado como uno de los grandes escaparates de estilo masculino. En el exclusivo Royal Box, donde el protocolo exige una elegancia impecable, cada detalle cuenta: el traje, la corbata, los zapatos y, por supuesto, el reloj. En la última jornada inaugural del campeonato, todas las miradas se dirigieron hacia David Beckham y su hijo Romeo Beckham, quienes demostraron que comparten pasión por la alta relojería, aunque con enfoques completamente distintos. Mientras el exfutbolista apostó por la sobriedad y la funcionalidad de Tudor, Romeo prefirió una de las piezas más codiciadas y exclusivas de la relojería suiza. Dos relojes, dos personalidades y una misma afición por llevar auténticas joyas mecánicas en la muñeca.

David Beckham apuesta por el nuevo Tudor Black Bay 58

David Beckham acudió al primer día de Wimbledon acompañado de su madre, Sandra Beckham, ocupando un asiento en el prestigioso Royal Box del All England Club. Como embajador global de Tudor desde hace años, no sorprendió que eligiera una de las novedades más importantes de la firma suiza para completar su impecable traje gris.

El reloj en cuestión fue el renovado Tudor Black Bay 58, un modelo que mantiene la esencia vintage que ha convertido a esta colección en una de las más populares del mercado, pero que incorpora mejoras técnicas muy relevantes.

Su caja continúa siendo de 39 milímetros, una medida especialmente apreciada por los aficionados gracias a su equilibrio entre presencia y comodidad. Sin embargo, Tudor ha refinado el perfil de la caja para conseguir un reloj más delgado y ergonómico. También recupera una corona ligeramente más pequeña, inspirada en los relojes de submarinismo de mediados del siglo XX.

Donde realmente destaca esta nueva generación es en su interior. El Black Bay 58 incorpora la certificación Master Chronometer, una de las más exigentes de la industria relojera. Esto garantiza una extraordinaria precisión, una elevada resistencia a los campos magnéticos y un rendimiento muy superior al exigido por la certificación cronométrica tradicional.

A pesar de tratarse de un reloj de lujo, resulta casi asequible si se compara con otras piezas habituales en las muñecas de las celebridades. Su precio ronda los 4.500-5.000 euros, dependiendo de la configuración y del mercado. Una cifra elevada, pero muy inferior a la de muchos de sus competidores directos.

Romeo Beckham eleva el listón con un Patek Philippe Nautilus

Si David apostó por la discreción, Romeo Beckham decidió dejar claro que pertenece a una nueva generación de coleccionistas de relojes de lujo.

El segundo hijo del matrimonio Beckham acudió también a Wimbledon con un elegante traje de cuadros en tonos topo, pero el auténtico protagonista de su estilismo fue el reloj que asomaba bajo el puño de la camisa: un Patek Philippe Nautilus de oro de 18 quilates.

Hablar del Nautilus es hacerlo de uno de los relojes más influyentes de la historia. Diseñado por el legendario Gérald Genta en 1976, revolucionó el concepto de reloj deportivo de lujo al combinar una caja inspirada en los ojos de buey de los barcos con acabados propios de la alta relojería.

La versión elegida por Romeo pertenece a una de las referencias más exclusivas de la colección y destaca por su caja de oro amarillo de 18 quilates, su característica esfera horizontal y un brazalete perfectamente integrado que se ha convertido en una de las señas de identidad del modelo.

Conseguir uno de estos relojes ya es complicado. Las listas de espera oficiales pueden prolongarse durante años y muchas referencias terminan alcanzando precios muy superiores en el mercado secundario.

Su valor ronda los 70.000 euros, aunque determinadas versiones pueden superar ampliamente esa cifra dependiendo de la disponibilidad y la demanda entre coleccionistas.