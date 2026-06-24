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Ni Ibiza ni Formentera: el verdadero refugio balear de los Beckham está en Mallorca

El yate de los Beckham en Ibiza: jacuzzi, beach club y juguetes acuáticos por 80.000 euros a la semana

Las multimillonarias vacaciones de David y Victoria Beckham: yates, Ibiza y la familia (casi) al completo

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Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Mallorca se ha consolidado como el refugio balear de la familia Beckham, un lugar donde el lujo se mezcla con la discreción y donde las montañas de la Serra de Tramuntana ofrecen el anonimato perfecto que no siempre encuentran en otros destinos del Mediterráneo. Lejos del bullicio de las zonas más turísticas, la pareja formada por David Beckham y Victoria Beckham encuentra en la isla un equilibrio entre naturaleza, privacidad y sofisticación. Especialmente en pueblos como Deià o zonas cercanas a la costa noroeste, la familia ha disfrutado de veranos en los que el mar, las villas escondidas entre pinos y la calma mediterránea marcan el ritmo de unos días alejados del foco constante.

Mallorca, el verdadero refugio balear de los Beckham

Aunque el imaginario popular tiende a asociar a las celebridades con Ibiza, en el caso de los Beckham el mapa se desplaza hacia el oeste del archipiélago. Mallorca se ha convertido en su destino más recurrente dentro de Baleares, especialmente por su capacidad para combinar sofisticación, paisaje natural y privacidad real.

La isla ofrece algo que pocas zonas del Mediterráneo pueden garantizar a ese nivel: carreteras de montaña que esconden villas aisladas, pequeños pueblos donde el turismo de masas no domina el entorno y una costa abrupta que permite fondear y desaparecer del radar durante días.

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David y Victoria Beckham. (Foto: Victoria Beckham)

Deià, el pueblo que encarna la discreción

Uno de los enclaves más asociados a este tipo de escapadas es Deià, un pequeño pueblo de la Serra de Tramuntana que ha atraído durante décadas a artistas, músicos y figuras internacionales. Su arquitectura de piedra, sus casas escalonadas sobre la montaña y su posición elevada frente al mar convierten el lugar en un escenario casi cinematográfico.

Deià no es un destino de paso. Es un lugar al que se va a permanecer. Sus calles estrechas, sus alojamientos discretos y su entorno natural lo han convertido en uno de los refugios preferidos por quienes buscan pasar desapercibidos sin renunciar al confort.

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David Beckham. (Foto: Victoria Beckham)

Serra de Tramuntana: el lujo de la invisibilidad

Más allá del pueblo concreto, la clave del atractivo está en la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta franja montañosa del noroeste de Mallorca funciona como un filtro natural: carreteras sinuosas, acceso limitado a ciertas fincas y una densidad urbana baja que favorece la privacidad.

Las estancias de David Beckham y Victoria Beckham en Mallorca suelen responder a un mismo patrón: largas jornadas en villas privadas, desplazamientos reducidos y una fuerte presencia del mar como espacio de desconexión.

El barco, en muchos casos, se convierte en una extensión de la casa. Desde allí, las familias pueden moverse por la costa mallorquina sin necesidad de exponerse en puertos muy transitados. Las calas escondidas de la zona norte o noroeste de la isla funcionan como puntos de fondeo donde el tiempo parece diluirse.

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Victoria Beckham con su hijo. (Foto: Victoria Beckham)

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