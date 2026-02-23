El chef José Andrés revela el secreto mejor guardado para hacer los garbanzos de bote mucho más buenos: solo con dos ingredientes
El secreto mejor guardado para hacer los garbanzos de bote mucho más buenos, nos lo desvela el chef José Andrés. Este experto cocinero, no duda en darnos una serie de peculiaridades que pueden hacer que la experiencia de conseguir que cada detalle cuente en un plato que puede tener mil gustos. En especial cuando descubrimos lo mejor de una serie de ingredientes que pueden llegar a nuestro día a día de forma ejemplar.
Unos garbanzos de bote son una forma barata y rápida de preparar un plato sorprendente en un abrir y cerrar de ojos. Pueden ser un básico de nuestra cocina que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días. Hacer los garbanzos nunca ha sido tan fácil y delicioso, el chef José Andrés nos da una serie de detalles que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Si te apetece un buen plato de cuchara listo en 10 minutos, tira de este tipo de elementos.
Sólo con dos ingredientes puedes crear un plato de restaurante
Se necesita muy poco para descubrir lo mejor de una mezcla de sabores que puede ser esencial. En estos días en los que cada alimento cuenta, deberemos estar preparados para afrontar un cambio de tendencia que puede ser clave. En especial, en estos días en los que nos apetece sumergirnos de lleno en una mezcla de sabores de esas que impresionan a más de uno.
Es cuestión de ponerse manos a la obra para conseguir un plato de esos que impresionan a simple vista. Sólo necesitamos apostar claramente por una mezcla de esas que pueden hacernos descubrir lo mejor de un alimento tan sencillo y barato como los garbanzos de bote.
Es momento de ponerse manos a la obra con estos garbanzos que se van a mezclar con otro de los básicos de nuestra cocina, nada más y nada menos que unos mejillones que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Una mezcla de alimentos que pueden ser esenciales.
Esta receta es una idea genial de comer más legumbres, pero también de hacerlo sin perder tiempo en la cocina. Apostando por la salud de los garbanzos, con mucha fibra y también de unos mejillones que pueden convertirse en los mejores compañeros de viaje.
El chef José Andrés tiene el truco para conseguir unos garbanzos de bote de lujo
Como recién sacados de un restaurante de lujo, puedes descubrir lo mejor de esta mezcla de ingredientes que pueden convertirse en básicos en tu cocina. Unos garbanzos de bote con mejillones es uno de esos platos de cuchara, sencillo de preparar y con un resultado delicioso.
Te proponemos una receta que seguro que te apasionará y puede hacerte sacar de la despensa estos garbanzos que pueden acabar siendo los mejores aliados de esta combinación de ingredientes espectaculares que queremos poner en mente en estos días.
Ingredientes:
Cómo preparar mejillones con garbanzos y patata:
- Remojar los garbanzos en agua caliente durante al menos 6 horas, preferiblemente toda la noche.
- Lavar bien los mejillones y retirar los que ya estén abiertos.
- En un cazo verter el vino y añadir unas hojas de laurel y los mejillones.
- Cocer hasta que se abran los mejillones. Desechar los que no se abran.
- Extraer la carne de los mejillones y reservar el caldo previamente colado.
- Cortar en trozos medianos las patatas ya peladas haciendo que chasquen.
- En un cazo grande verter abundante agua y añadir unas cucharadas de aceite, los garbanzos, las patatas y las verduras. Cocer por 20 minutos o hasta que estén las patatas cocidas.
- Sacar el tomate, el puerro, la cebolla y el pimentón del cazo. Con un poco de caldo de las legumbres triturar todo en un procesador de alimentos.
- Poner la mezcla de las verduras y una parte del caldo de los mejillones en el cazo de los garbanzos con las patatas. Añadir la carne de los mejillones.
- Cocer durante un par de minutos, rectificar la sal y servir caliente.
- Un plato que puedes cocinar en menos tiempo si optas por unos garbanzos de bote, la solución para crear deliciosos platos de cuchara. Ahorrarás en tiempo y esfuerzos en un abrir y cerrar de ojos. Un buen básico que puede convertirse en el mejor aliado de nuestra cocina esta temporada.