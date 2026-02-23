El chef José Andrés revela el secreto mejor guardado para hacer los garbanzos de bote mucho más buenos: solo con dos ingredientes

El secreto mejor guardado para hacer los garbanzos de bote mucho más buenos, nos lo desvela el chef José Andrés. Este experto cocinero, no duda en darnos una serie de peculiaridades que pueden hacer que la experiencia de conseguir que cada detalle cuente en un plato que puede tener mil gustos. En especial cuando descubrimos lo mejor de una serie de ingredientes que pueden llegar a nuestro día a día de forma ejemplar.

Unos garbanzos de bote son una forma barata y rápida de preparar un plato sorprendente en un abrir y cerrar de ojos. Pueden ser un básico de nuestra cocina que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días. Hacer los garbanzos nunca ha sido tan fácil y delicioso, el chef José Andrés nos da una serie de detalles que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Si te apetece un buen plato de cuchara listo en 10 minutos, tira de este tipo de elementos.

Sólo con dos ingredientes puedes crear un plato de restaurante

Se necesita muy poco para descubrir lo mejor de una mezcla de sabores que puede ser esencial. En estos días en los que cada alimento cuenta, deberemos estar preparados para afrontar un cambio de tendencia que puede ser clave. En especial, en estos días en los que nos apetece sumergirnos de lleno en una mezcla de sabores de esas que impresionan a más de uno.

Es cuestión de ponerse manos a la obra para conseguir un plato de esos que impresionan a simple vista. Sólo necesitamos apostar claramente por una mezcla de esas que pueden hacernos descubrir lo mejor de un alimento tan sencillo y barato como los garbanzos de bote.

Es momento de ponerse manos a la obra con estos garbanzos que se van a mezclar con otro de los básicos de nuestra cocina, nada más y nada menos que unos mejillones que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Una mezcla de alimentos que pueden ser esenciales.

Esta receta es una idea genial de comer más legumbres, pero también de hacerlo sin perder tiempo en la cocina. Apostando por la salud de los garbanzos, con mucha fibra y también de unos mejillones que pueden convertirse en los mejores compañeros de viaje.

El chef José Andrés tiene el truco para conseguir unos garbanzos de bote de lujo

Como recién sacados de un restaurante de lujo, puedes descubrir lo mejor de esta mezcla de ingredientes que pueden convertirse en básicos en tu cocina. Unos garbanzos de bote con mejillones es uno de esos platos de cuchara, sencillo de preparar y con un resultado delicioso.

Te proponemos una receta que seguro que te apasionará y puede hacerte sacar de la despensa estos garbanzos que pueden acabar siendo los mejores aliados de esta combinación de ingredientes espectaculares que queremos poner en mente en estos días.

Ingredientes:

3 patatas grandes

600 g de mejillones

400 g de garbanzos cocidos

2 hojas de laurel

1 cebolla trozos grandes

1 puerro en trozos grandes

1 tomate

1 pimiento rojo

3 dientes de ajo picado

Aceite de oliva

150 ml de vino blanco

Cómo preparar mejillones con garbanzos y patata: