El postre que es un verdadero manjar y sólo se hace en Canarias en Carnaval

Preparar unas tortitas de calabaza con anís no es simplemente seguir una receta; es una experiencia que combina aromas, texturas y sabores que evocan recuerdos. Estas tortitas, doradas y esponjosas, se caracterizan por su delicado toque dulce, complementado con el perfume del anís y el frescor de la ralladura de limón. Un postre típico de Carnaval en Canarias, cuyo proceso de elaboración, aunque sencillo, requiere paciencia y cuidado en cada paso.

El resultado no es sólo un poste delicioso, sino un viaje sensorial: el aroma de la calabaza y el anís al freírse, la textura crujiente por fuera y tierna por dentro, y el toque final de miel o azúcar que realza cada bocado. Estas tortitas son una invitación a disfrutar del proceso y a compartir momentos con familia y amigos alrededor de la mesa. Suelen servirse acompañadas de miel, aunque están buenísimas espolvoreadas de azúcar o canela, e incluso solas.

Tortitas de calabaza, un postre típico de Canarias en carnaval

Para preparar aproximadamente 18 unidades, necesitarás 250 g de harina de trigo para todo uso, 300 g de calabaza ya pelada, 90 g de azúcar, 2 huevos L, 30 ml de anís, 60 ml de leche, 8 g de levadura química o polvo de hornear, una cucharadita de postre de semillas de anís o matalahúva, una pizca de sal, la ralladura de un limón, aceite para freír, un trozo de piel de naranja opcional y miel al gusto.

Para la elaboración, primero pela la calabaza y córtala en dados medianos. Cocínala en una olla con agua hirviendo hasta que esté tierna, aproximadamente 15 minutos. Escúrrela y déjala enfriar completamente antes de triturarla con una batidora de brazo hasta obtener un puré. Mientras tanto, coloca las semillas de anís en un mortero y tritúralas.

En un bol grande, bate los huevos junto con el azúcar durante un par de minutos, solo hasta que se integren. Añade la leche, el puré de calabaza, el anís triturado, la ralladura de limón y las semillas de anís, mezclando bien todos los ingredientes. Por otro lado, combina la harina con la levadura química y la sal, y ve incorporándola en dos tandas a la mezcla anterior, tamizándola con un colador para evitar grumos.

Calienta una sartén mediana con un dedo de aceite y, si lo deseas, añade un trozo de piel de naranja para aromatizar. Cuando el aceite esté caliente y la piel haya soltado su aroma, retírala. Con una cuchara grande o medio cucharón, añade la masa a la sartén en tandas de tres unidades. Cocina hasta que se formen burbujas en la superficie, dales la vuelta y deja que se doren por el otro lado. Retira las tortitas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Sirve calientes acompañadas de miel, miel de caña o azúcar al gusto.

¿Te animas a preparar y disfrutar de éste delicioso postre típico de Canarias durante el Carnaval?