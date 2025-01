Las expresiones que no paran de utilizar en las Islas Canarias y que el resto de España no entiende

El español es una lengua rica y diversa que hablan millones de personas en todo el mundo. Aunque compartimos un idioma común, las distintas regiones de los países hispanohablantes han desarrollado sus propias expresiones que reflejan su historia y cultura. En España, la variedad dialectal es impresionante, desde el castellano hablado en el centro de la península hasta los dialectos y acentos que se encuentran en regiones como Galicia, Andalucía o Castilla y León. Entre estas variantes, el español de las Islas Canarias ocupa un lugar especial por su carácter distintivo, con influencias tanto africanas como americanas debido a su situación geográfica y su historia como punto de paso de rutas comerciales, lo que se refleja en algunas expresiones utilizadas en el archipiélago.

En las Islas Canarias, los habitantes han conservado un modo de hablar que a veces resulta incomprensible para el resto españoles, debido al uso de expresiones únicas y su particular acento, suave y melódico. Los canarios suelen utilizar términos que no se escuchan en la península, y algunos de estos giros idiomáticos pueden resultar confusos para quienes no están familiarizados con ellos. Además, el español canario tiene ciertos rasgos compartidos con el español caribeño debido a la intensa relación histórica que las islas mantuvieron con Latinoamérica, lo que enriquece aún más su singularidad. Por ejemplo, palabras como «guagua» para referirse a un autobús, o expresiones como «¡chacho!» para denotar sorpresa o énfasis, son algunas de las más comunes en el hablar cotidiano de los canarios.

Expresiones típicas en las islas Canarias

El español canario cuenta con una variedad de expresiones únicas que reflejan la riqueza lingüística de las islas. Una de estas frases es «en dos patadas», que los canarios utilizan para referirse a hacer algo rápidamente. Aunque el número de «patadas» puede cambiar según la persona, el sentido siempre es el mismo: realizar una tarea en un abrir y cerrar de ojos.

El verbo «novelear», aunque pueda parecer relacionado con la literatura, se usa para describir la acción de salir a la calle sin un destino fijo. Así, una persona «novelera» es aquella que disfruta de andar de un lado a otro, sin pasar mucho tiempo en casa.

Otra palabra interesante es «jalar», que en Canarias tiene varios significados. Por un lado, describe la acción de tirar de algo hacia uno mismo, como una cuerda. Por otro, puede significar comer de manera desmedida, aplicándose a situaciones donde alguien devora la comida con ansia.

Otras expresiones propias de las Islas Canarias incluyen «ños», un término versátil que denota sorpresa o asombro en diferentes contextos. «Tenderete» se usa para referirse a cualquier celebración o fiesta, mientras que «pelete» describe una sensación de frío intenso. También está «desinquieto», que señala a alguien nervioso o inquieto, y «talegazo», que se refiere a un golpe o caída fuerte.

Por último, no puede faltar la expresión «trancazo», que se emplea para hablar de un resfriado o gripe severa. Todas estas expresiones ilustran la riqueza del español canario y la forma tan particular en la que los habitantes de las islas comunican su día a día.

Curiosidades del archipiélago

El silbo gomero es un lenguaje silbado originario de La Gomera, utilizado durante siglos para comunicarse a largas distancias aprovechando el terreno montañoso de la isla. A través de variaciones en los tonos y modulaciones, los silbadores pueden transmitir mensajes complejos sustituyendo palabras completas. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009, este sistema de comunicación único se enseña en escuelas locales para preservar la tradición.

El drago milenario es un árbol emblemático de las Islas Canarias, especialmente de Tenerife. El más famoso es el Drago de Icod de los Vinos, que tiene más de 800 años, lo que lo convierte en símbolo de longevidad. Su savia, conocida como «sangre de drago», era utilizada por los aborígenes guanches con fines medicinales y rituales, y en la Edad Media se valoraba como pigmento en Europa. Este árbol, con su aspecto singular y longevidad, atrae a miles de turistas cada año y forma parte del patrimonio natural y cultural de las Canarias, rodeado de mitos y leyendas.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es una de las celebraciones más emblemáticas de las Islas Canarias y el segundo carnaval más grande del mundo, solo superado por el de Río de Janeiro. Esta fiesta colorida y vibrante atrae a miles de visitantes cada año. El carnaval es un reflejo de la alegría y el espíritu de los canarios, quienes se entregan por completo a esta celebración, transformando las calles en un escenario de creatividad y diversión. Los eventos incluyen la elección de la reina del Carnaval, desfiles multitudinarios y la famosa «cabalgata». Además, la quema de «La Sardina», un ritual simbólico que marca el fin del Carnaval, es una tradición llena de humor y dramatismo a partes iguales.