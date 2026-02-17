Sardinas en airfryer: cómo hacerlas perfectas en pocos minutos

Las sardinas en airfryer son ese descubrimiento que, cuando lo pruebas, ya no lo sueltas. Si siempre te han gustado pero te frenaba el humo, el olor intenso o la cocina hecha un desastre, la freidora de aire viene a rescatarte. En cuestión de minutos tienes un plato sabroso, con la piel ligeramente crujiente y el interior jugoso, sin complicaciones raras.

Las sardinas nos dan juego en cocina: desde propuestas creativas como el Sushi de sardinas hasta recetas más tradicionales como las Sardinas en vinagre o unas irresistibles Sardinas tempura con salsa tártara. Pero hoy vamos a lo práctico, rápido y directo: sardinas perfectas en airfryer.

Lo que necesitas

Para 4 personas:

1 kilo de sardinas frescas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal gruesa al gusto

1 limón opcional

Perejil fresco opcional

El primer truco empieza en la compra. Busca sardinas con ojos brillantes, piel firme y olor suave a mar. Si puedes pedirlas limpias, mejor. Si no, en casa se arregla fácil con unas tijeras y un poco de agua fría.

Preparación sin complicaciones

Una vez limpias, sécalas muy bien con papel de cocina. Que no quede humedad. Este detalle marca la diferencia para que la piel se ase correctamente y no quede blanda. Ponlas en un bol amplio, añade el aceite y mézclalas con cuidado. No hace falta bañarlas en aceite, solo que queden ligeramente impregnadas. La airfryer hace el resto gracias al aire caliente en circulación constante. La sal gruesa mejor añadirla justo antes de cocinarlas. Así mantendrán mejor su jugosidad natural.

Directas a la airfryer

Precalienta la freidora de aire a 200 ºC durante unos tres minutos. Después, coloca las sardinas en la cesta en una sola capa. Nada de amontonarlas. Si no caben todas, haz dos tandas; merece la pena. Cocínalas entre 7 y 10 minutos a 200 ºC. El tiempo exacto dependerá del tamaño. Si son pequeñas, estarán listas antes; si son más grandes, necesitarán algún minuto extra. A mitad de cocción puedes darles la vuelta con cuidado, aunque muchos modelos no lo requieren. Sabrás que están en su punto cuando la piel esté ligeramente dorada y la carne se desprenda con facilidad de la espina central. Ese es el momento perfecto.

Pequeños trucos que suman

No las dejes más tiempo del necesario , porque las sardinas se secan rápido. Si te gusta la piel más crujiente, añade un minuto final extra, vigilando que no se quemen.

, porque las sardinas se secan rápido. Si te gusta la piel más crujiente, añade un minuto final extra, vigilando que no se quemen. Al sacarlas, unas gotas de limón o un poco de perejil picado elevan el resultado sin esfuerzo. También puedes añadir ajo muy picado para un toque más intenso.

Cómo servirlas y aprovecharlas

Recién hechas están espectaculares con una ensalada fresca, tomate aliñado o unas patatas cocidas con un chorrito de aceite. Pan crujiente al lado y listo.

Si te sobran, desmenúzalas al día siguiente y úsalas en tostadas, ensaladas o incluso en una pasta rápida. Son ricas en proteínas y en ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el corazón y el organismo en general.

Y si un día quieres cambiar el registro, puedes marinarlas previamente con vinagre y limón recordando las clásicas Sardinas en vinagre, o darles un punto crujiente inspirado en las Sardinas tempura con salsa tártara adaptadas a la freidora de aire. Incluso pueden convertirse en base para un sorprendente Sushi de sardinas casero.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 7-10 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada por ración:

Calorías totales: 320 kcal

Proteínas: 25 g

Grasas: 22 g

Hidratos de carbono: 0 g

Tipo de cocina: Cocina mediterránea

Tipo de comida: Plato principal