Pantera Rosa casera: el postre esponjoso y relleno de crema que marcó tu infancia

Pantera rosa
Postre pantera rosa.
Descubre cómo hacer la Pantera Rosa casera, un postre esponjoso y relleno de crema que recuerda a la merienda de siempre. Receta fácil paso a paso.

Si fuiste niño en los 80 o en los 90, hay sabores que no se olvidan. Y uno de ellos, sin discusión, es el de la mítica Pantera Rosa. Ese pastelito rosa chillón, blandito, con su relleno cremoso escondido en el centro, era prácticamente oro puro en el recreo. Hoy vamos a prepararla en versión casera, más rica, más natural y, seamos sinceros, mucho más espectacular.

Hacer tu propia Pantera Rosa en casa tiene algo especial. No solo porque sabes exactamente qué lleva, sino porque el resultado es infinitamente más esponjoso que el industrial. La cobertura queda suave, el interior es ligero y el relleno cremoso tiene ese punto que te hace cerrar los ojos al morder.

Ingredientes

Para el bizcocho:

  • 4 huevos

  • 120 g de azúcar

  • 120 g de harina de trigo

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 200 ml de nata para montar (mínimo 35% MG)

  • 50 g de azúcar glas

  • 100 g de queso crema

Para la cobertura rosa:

  • 200 g de chocolate blanco

  • 2 cucharadas de aceite de coco o girasol

  • Colorante alimentario rosaCrema de queso

Paso a paso sin complicaciones

1. El bizcocho, la base de todo

Precalienta el horno a 180 ºC. Separa claras y yemas. Monta las claras con la sal y la mitad del azúcar hasta que estén firmes, casi como una nube estable. Aparte, bate las yemas con el resto del azúcar hasta que blanqueen y se vean más cremosas. Añade la vainilla.

Integra las claras poco a poco, con movimientos envolventes y paciencia. Aquí no hay prisas. Después incorpora la harina tamizada suavemente. Extiende la mezcla sobre papel de horno formando una plancha de aproximadamente un centímetro.

Hornea unos 10 o 12 minutos. No debe dorarse demasiado. Cuando lo saques, déjalo enfriar sin tocarlo demasiado.

2. Cortar y dar forma

Con el bizcocho frío, corta rectángulos alargados. No hace falta que sean perfectos, pero sí similares en tamaño. Si quieres un acabado más limpio, recorta bordes con cuidado.

3. El relleno que marca la diferencia

Monta la nata bien fría con el azúcar glas hasta que esté firme. Incorpora el queso crema con movimientos suaves hasta que quede homogéneo. La textura debe ser cremosa pero consistente.

Pasa la mezcla a una manga pastelera. Haz un pequeño orificio en la base de cada bizcocho y rellena con generosidad. Aquí no escatimes.

4. El toque rosa final

Derrite el chocolate blanco al baño maría o en intervalos cortos en el microondas. Añade el aceite y mezcla. Incorpora el colorante poco a poco hasta conseguir ese rosa tan reconocible.

Coloca los bizcochos sobre una rejilla y vierte el baño por encima, dejando que caiga de forma natural. Espera unos 30 minutos hasta que la cobertura solidifique.

Consejos prácticos

  • No hornees en exceso o perderás esponjosidad.
  • Utiliza colorante en gel si quieres un rosa más intenso.
  • Si te gusta innovar, añade un toque de vainilla extra al relleno.
  • Para una versión algo más ligera, sustituye parte de la nata por yogur griego cremoso.
    Conservación

    Guárdalas en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Antes de servir, sácalas unos minutos para que no estén demasiado frías y recuperen textura.

    Preparar Pantera Rosa casera no es solo cocinar. Es volver a esa sensación de abrir la mochila con ilusión. La diferencia es que ahora el sabor es más auténtico, más suave y mucho más satisfactorio. Perfectas para una merienda especial, para sorprender en un cumpleaños o simplemente para darte un capricho nostálgico que, esta vez, sabe todavía mejor.

    Tiempo de preparación: 50 minutos
    Tiempo de reposo: 30 minutos
    Porciones: 8 unidades
    Información nutricional (aprox. por unidad): 320 kcal
    Calorías totales receta completa: 2.560 kcal aprox.
    Tipo de cocina: Internacional / Repostería casera
    Tipo de comida: Postre / Merienda

    Recetas más leídas