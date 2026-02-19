Catalanet: el postre tradicional catalán que debes probar al menos una vez

Hay postres que no necesitan fama internacional para ser especiales. El Catalanet es uno de ellos. No lo verás en todas las cartas ni se ha hecho viral en redes, pero en muchas casas catalanas forma parte de esos dulces que saben a domingo, a comida familiar larga y a sobremesa sin prisas. Es sencillo, sí. Pero precisamente ahí está su encanto.

El Catalanet es cremoso, suave y reconfortante. Tiene ese aroma a limón y canela que llena la cocina mientras se prepara y que ya te avisa de que algo bueno está en camino. No es complicado ni requiere técnicas raras. Es más bien de esos postres que se hacen con calma, removiendo mientras hablas o mientras suena la radio de fondo.

Si te gusta la cocina tradicional, la que no necesita artificios, esta receta te va a gustar.

Ingredientes

1 litro de leche entera

150 g de azúcar

4 yemas de huevo

40 g de maicena

1 rama de canela

La piel de 1 limón (sin la parte blanca)

4-6 bizcochos de soletilla o magdalenas (opcional)

Un poco de azúcar extra para la superficie

Cómo se prepara el Catalanet

Lo primero es aromatizar la leche. Parece un paso pequeño, pero cambia totalmente el resultado. Pon la leche en un cazo junto con la rama de canela y la piel de limón. Caliéntala sin prisas. Cuando esté a punto de hervir, apaga el fuego y deja que repose unos minutos. Ese tiempo es oro, porque la leche se impregna de ese perfume tan característico. Mientras tanto, en un bol mezcla las yemas con el azúcar. No hace falta batir con fuerza, simplemente integrar hasta que quede cremoso. Añade la maicena y remueve bien para que no queden grumos. Aquí conviene hacerlo con paciencia, porque una base suave marcará la diferencia. Retira la canela y el limón de la leche. Después, ve añadiéndola poco a poco a la mezcla de yemas, removiendo constantemente. Hazlo despacio, sin volcar todo de golpe. Es casi un gesto automático: verter, mezclar, seguir. Vuelve a poner la mezcla en el cazo y cocina a fuego medio-bajo. Ahora sí, toca remover. No es complicado, pero requiere atención. Poco a poco notarás cómo espesa. La textura cambia y se vuelve más cremosa, más envolvente. Cuando tenga consistencia de crema suave, retira del fuego. Si decides añadir bizcochos, colócalos en el fondo de una fuente o en recipientes individuales. No es obligatorio, pero aporta un punto más contundente y tradicional. Vierte la crema caliente por encima, cubriéndolos por completo. Deja que se temple a temperatura ambiente antes de llevarlo a la nevera. Después, al menos una hora de reposo. Ese tiempo ayuda a que la textura termine de asentarse. Antes de servir, espolvorea un poco de azúcar por encima. Si tienes soplete, puedes caramelizarlo ligeramente. Ese contraste entre la capa crujiente y la crema suave es una maravilla.

Consejos que marcan la diferencia

Usa leche entera; se nota en la cremosidad.

No subas demasiado el fuego mientras espesa.

Remueve sin parar, pero sin nervios.

Si puedes hacerlo con unas horas de antelación, mejor aún.