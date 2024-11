Éste es el plato que no paran de comer en Cataluña y que el resto de España odia

Cataluña tiene el plato que les encanta y que el resto de España odia, no pueden con él, es un aliado de una serie de detalles que quizás hasta ahora no hubieras imaginado. Son tiempos de empezar a prepararnos, para empezar a disfrutar de una serie de detalles que nos permiten sentirnos especialmente conectados con un tipo de recetas que pueden ser complicados. Es el momento de preparar un buen plato que seguramente te gustará más de lo que parece.

Los catalanes tienen su propia cocina a base de una serie de ingredientes que pueden ser los que nos acompañen en unos días en los que todo es posible. Una pequeña excursión en esta comunidad autónoma puede ser la excusa perfecta para hacernos disfrutar de una combinación de ingredientes que hasta la fecha no habías tenido en cuenta y puede llegar a ser especialmente destacado. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que nos está esperando en un viaje gastronómico a través de los platos de cuchara.

No paran de comer en Cataluña este plato

Hay un plato que podemos empezar a disfrutar en Cataluña, como tantos otros que se ha hecho célebre. Algunos se parecen entre sí, como el caso de los potajes o de la típica olla en la que se cocinan esas sopas con legumbres, carnes y verduras que son una constante en nuestra gastronomía a medida que avanzamos en esta cocina tan especial.

Con un poco de atención por nuestra parte, conseguiremos un acabado de 10 en algunas recetas que son espectaculares. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en la manera de afrontarlo, especialmente si somos de comida, podremos realizar una ruta gastronómica por nuestro país.

Cada comunidad autónoma tiene sus recetas destacadas, en todas suelen haber platos similares, pero también algunos que destacan y pueden llegar a ser los que nos hagan querer ir a ese lugar o huir. En este caso, será mejor que nos preparemos para degustar un tipo de comida que puede ser la que marque un antes y un después.

Si viajas a Cataluña dentro de poco, mucho cuidado con esta receta, quizás te sorprenderá conocerla un poco más o no querrás ni acercarte a ella.

Las habas a la catalana son una receta de esas que no podemos dejar de preparar. Por lo que debemos empezar a preparar determinados elementos que son fundamentales. Esta verdura no es algo que le guste a todo el mundo, puede que necesitemos apostar por un tipo de cocina que quizás hasta ahora no habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está pasando, por lo que estamos ante un cambio que puede ser significativo.

Podemos preparar este plato fácilmente en casa, con una serie de elementos que acabarán siendo destacados. Es cuestión de ponernos manos a la obra con este tipo de recetas fáciles de preparar y deliciosas.

Ingredientes:

500 gr de habas baby congeladas

1 butifarra negra o bul negro

1 chorizo fresco

150 g de panceta

Un hueso de jamón

3 ajos

1 cebolletas tiernas picadas

1 hoja de laurel

Una ramita de romero

Una pizca de nuez moscada

150 gr de tomate entero en lata

½ vasito de vino tinto

½ vasito de anís seco

Aceite de oliva virgen extra

3 ramitas de menta fresca o hierbabuena

Cómo preparar habas a la catalana