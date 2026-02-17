Patatas gajo en airfryer: crujientes por fuera y tiernas por dentro

Las patatas gajo en airfryer son ese clásico que nunca pasa de moda. Crujientes por fuera, suaves por dentro y con ese toque especiado que hace que desaparezcan del plato en cuestión de minutos. Y lo mejor de todo: sin tener que freírlas en litros de aceite. La freidora de aire hace el trabajo pesado mientras tú solo te encargas de cortarlas y sazonarlas.

Ingredientes para 4 personas

4 patatas medianas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de orégano o hierbas provenzales

Sal al gusto

Pimienta negra opcional

Elige patatas firmes y, si puedes, de tamaño parecido. Así se cocinarán de forma uniforme y evitarás que unas queden demasiado hechas y otras algo duras.

Cortar y sazonar sin misterio

Lava bien las patatas porque las vamos a cocinar con piel. Sécalas y córtalas en gajos: primero por la mitad y luego cada mitad en tres o cuatro partes, dependiendo del tamaño. No hace falta que sean perfectas, pero intenta que tengan un grosor similar. Pon todos los gajos en un bol amplio. Añade el aceite y mézclalos con las manos, sin miedo. Después incorpora el pimentón, el ajo en polvo, las hierbas, la sal y la pimienta. Remueve hasta que las especias se repartan bien y cada trozo quede cubierto. Si tienes unos minutos libres, déjalas reposar diez minutos. No es obligatorio, pero ayuda a que cojan más sabor.

Directas a la airfryer

Precalienta la airfryer a 200 ºC durante tres minutos. Coloca las patatas en la cesta en una sola capa. Este punto es clave: si se amontonan, no quedarán igual de crujientes. Mejor hacer dos tandas que llenar la cesta hasta arriba. Programa entre 18 y 22 minutos a 200 ºC. A mitad de cocción, abre la cesta y sacúdela o remueve los gajos para que se doren por todos los lados. Verás cómo van tomando ese tono dorado tan apetecible. El tiempo exacto puede variar ligeramente según el grosor de los gajos y el modelo de freidora. Estarán listas cuando el exterior esté crujiente y al pincharlas notes que el interior está tierno.

Pequeños trucos que marcan la diferencia

Si quieres un extra de crujiente, puedes añadir una cucharadita de maicena antes del aceite y mezclar bien. También puedes dejarlas uno o dos minutos más al final, vigilando que no se quemen.

¿Te apetece variar? En los últimos minutos, espolvorea un poco de queso rallado por encima y deja que se funda ligeramente. El contraste es espectacular.

Cómo disfrutarlas

Estas patatas gajo son el acompañamiento perfecto para carnes, hamburguesas o recetas especiadas como el pollo estilo KFC en freidora de aire. También funcionan genial con salsas caseras: alioli, barbacoa, mostaza o una salsa de yogur con hierbas.

Recién hechas, calientes y crujientes, son difíciles de superar. Son más ligeras que las fritas tradicionales, pero mantienen ese punto irresistible que hace que siempre quieras repetir.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 18-22 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada por ración:

Calorías totales: 220-250 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 38 g

Tipo de cocina: Cocina tradicional adaptada

Tipo de comida: Guarnición o acompañamiento