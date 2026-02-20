Pasillos infinitos y decoración única: así es el nuevo piso de Georgina en una de las zonas más lujosas de Madrid

Convertirse en empresaria ha sido para Georgina Rodríguez algo más que un giro profesional también le ha abierto la puerta a un terreno que siempre le había apasionado y que no es otro que el de la vivienda y la decoración. Y su última adquisición lo confirma. La creadora de contenido y famosa pareja de Cristiano Ronaldo ha sumado a su cartera inmobiliaria un piso que, lejos de ser una compra más, define un sueño que llevaba años proyectando y que por fin ha materializado como hogar. Un espacio que, según ella misma revelado en las redes sociales, mezcla proyecto personal y experiencia estética en un punto de equilibrio poco habitual. ¿Pero cómo es exactamente este nuevo piso de Georgina en Madrid?.

El nuevo piso de Georgina Rodríguez en Madrid está situado en el Barrio de Salamanca, un distrito en el que el precio del metro cuadrado supera los 9.500 euros y donde todos sabemos que es la zona en la que se pueden encontrar boutiques como Gucci o Louis Vuitton, además de otros referentes internacionales del lujo presentes en Serrano y Ortega y Gasset. Con ese contexto ya nos podemos hacer una idea sobre el perfil del piso, pero la vivienda consigue ir más allá dado que tiene proporciones amplias, una luz natural generosa y una distribución que deja claro que la estética ha tenido tanto peso como la arquitectura.

Así es el nuevo piso de Georgina en una de las zonas más lujosas de Madrid

La famosa ha compartido en su cuenta de Instagram todos los detalles de su nuevo piso en Madrid, también de su decoración. De este modo, podemos comprobar que tiene una entrada amplia, diseñada para crear sensación de calma desde el primer paso. En una de las paredes, un banco sencillo sostiene una pieza escultórica con forma de corazón que marca el tono de lo que viene después. No es un adorno al azar; responde a que a Georgina le gustan mucho las obras contemporáneas realizadas con materiales como yeso o pasta modelada, piezas limpias que se integran sin sobresalir.

A la izquierda se abre el comedor, aunque la vivienda no tiene realmente un recorrido lineal. El auténtico protagonista del piso es un pasillo largo, muy largo, en el que las puertas lacadas en blanco y los zócalos anchos crean un ritmo visual casi escenográfico. Ese corredor articula las distintas zonas de la vivienda y acentúa la sensación de amplitud, uno de los rasgos más comentados.

Un comedor presidido por mármol y luz cálida

El comedor es probablemente la estancia donde mejor se percibe todo el esfuerzo estético que se ha puesto en la casa. Por el vídeo que se ha publicado podemos ver como es la mesa central, hecha de una pieza monolítica de mármol blanco con vetas doradas, es el eje sobre el que gira el resto del mobiliario. Su volumen y su diseño imponente contrastan con las sillas tapizadas en un tono hueso, cuya ligereza visual permite equilibrar el espacio. Las patas de madera oscura conectan con la base de la mesa y aportan coherencia cromática.

La lámpara suspendida, con un diseño tubular y líneas depuradas, ilumina de manera puntual sin saturar. Y las paredes cuentan con dos aparadores bajos pero amplios y muy bien iluminados y enfrente, un mueble de espejo en tono bronce que aprovecha la luz para ampliar visualmente la sala sumando además espacio de almacenaje.

Dormitorio principal con neutralidad, texturas y luz indirecta

La habitación principal está llena de tonos neutros, desde el beige del cabecero a la gran alfombra que cubre el suelo casi por completo. Las texturas dan carácter: los muebles de bucle, como una silla y un taburete frente al tocador, suavizan las líneas rectas y aportan un aire cálido.

Un detalle relevante es la iluminación. Ya que no depende de lámparas voluminosas, sino de líneas de luz integradas en las molduras del techo y de pequeños óculos repartidos de forma estratégica. El resultado es una atmósfera envolvente, pensada para reforzar la sensación de refugio. La presencia del mármol en algunos puntos conecta este espacio con el resto de la vivienda, pero sin restarle intimidad.

Un salón amplio, silencioso y pensado para el confort

El salón es otra muestra de ese equilibrio entre lujo y serenidad. Un gran sofá esquinero descansa sobre una alfombra crudo que ordena visualmente la zona principal. Las cortinas, impecables y hasta el suelo, controlan la entrada de luz en un espacio en el que encontramos mesas auxiliares ligeras, cojines de gran formato y un mueble sobrio que sostiene la televisión.

A un lado, un pequeño office funciona como rincón adicional para el día a día. Está amueblado con una mesa redonda, cuatro sillas y dos sillones que permiten crear un ambiente de conversación o trabajo sin invadir el salón principal. Un gran espejo completa este espacio y devuelve la luz hacia el interior, potenciando la amplitud que domina toda la vivienda.

Como se puede ver en el vídeo, parece que queda claro que esta compra no es solo una operación más dentro de la actividad inmobiliaria. A Georgina le gusta la decoración y, al ver lo que ha hecho con este piso, se nota que llevaba tiempo imaginando lo que para ella es un sueño cumplido. Por ello, el resultado no encaja en la típica idea de vivienda de lujo al uso sino que tiene un punto más personal, más cuidado, donde los materiales y la distribución muestran que detrás ha habido criterio y muchas horas pensando cómo quería que se sintiera cada estancia.