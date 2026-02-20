La Ley de Propiedad Horizontal que revienta a tu vecino: ilegal prohibir el acceso de tu perro a la comunidad

La Ley de Propiedad Horizontal recoge todas las responsabilidades que tiene que tener un vecino con su perro dentro de la comunidad. Los propietarios o inquilinos que formen parte de una finca tienen que cumplir con una serie de obligaciones en caso de tener una mascota. La Ley de Bienestar Animal también recoge todos los deberes de las personas que tengan un animal en casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre si tu vecino tiene un perro y te causa alguna molestia.

¿Puede prohibir la Ley de Propiedad Horizontal que tu vecino tenga un perro en casa? La respuesta es que no, pero sí que se puede llegar a sancionar a un propietario o inquilino que realice acciones molestas en la finca. Esto está establecido en el artículo séptimo de la LPH, que es la carta magna que recoge todos los derechos y deberes de las personas que forman parte de una comunidad de vecinos.

«Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas», dice el artículo séptimo en su apartado número 2.

La Ley de Propiedad Horizontal también deja claro que: «El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes». En caso de que el vecino persistiera en su conducta, el caso podría acabar en un juicio ordinario.

La responsabilidad del vecino con su perro

La Ley de Bienestar Animal, publicada en el año 2023, también recoge las obligaciones de un vecino que tenga un perro en una comunidad de vecinos. Por ejemplo, no podrán dejar sola a su mascota (cuando es un perro o un gato) en un piso durante más de 24 horas seguidas.

Esta norma también informa que los inquilinos o propietarios con mascota tendrán «prohibido mantener a los animales de forma permanente en terrazas, balcones, trasteros, patios o sótanos». El vecino que tenga un perro también será responsable de evitar que los ladridos generen ruidos que superen los decibelios establecidos por las ordenanzas municipales. Esta norma también obliga a los dueños de una mascota a ir con su perro atado (y en ocasiones con bozal) en las zonas comunes, y el dueño también será el responsable civil de cualquier daño que pueda causar el animal en las partes que comparten todos los vecinos.

De esta manera, el vecino que sea el dueño de un perro tendrá que cumplir con unas obligaciones de conducta si forma parte de una comunidad de vecinos. Lógicamente, el animal no tendrá prohibida la entrada en las zonas comunes, pero el propietario o inquilino sí que puede ser sancionado (incluso con la privación del acceso a la vivienda) en caso de que su mascota realice acciones que puedan ser nocivas para el resto de las personas que convivan dentro de una comunidad.