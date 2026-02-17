Llorca se compromete a reforzar los controles de adjudicación de las VPP y priorizar a los vecinos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, presentará una enmienda a la Ley de Simplificación Administrativa para reforzar los controles en el reparto de las viviendas de protección pública (VPP) a fin de garantizar «su correcta adjudicación y uso».

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la publicidad, la transparencia y los controles. Además, la modificación de la ley antes citada incluirá como criterio de baremación para acceder a una vivienda el arraigo del solicitante al municipio. En síntesis, que se dará prioridad a los vecinos de cada localidad a la hora de acceder a una VPP en el municipio en el que habitan.

Pérez Llorca ha efectuado ese anuncio este martes en Castellón, cuyo ayuntamiento se adhirió al plan de vivienda de la Generalitat Valenciana, el conocido como Plan Vive, en junio de 2024. Ahora, fruto de esa colaboración, se inicia en la capital de La Plana la construcción de 123 VPP. De ellas, 21 se incorporarán al parque público gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

El anuncio de Pérez Llorca se produce, además, cuando la Generalitat Valenciana está efectuando las indagaciones correspondientes en torno a las VPP de residencial Les Neus, una urbanización ubicada en Playa San Juan, en Alicante, conocida tras desvelarse que, entre otros, la concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, había sido adjudicataria de un piso en esa promoción. Y que dos hijos y un sobrinos de la directora general de Ordenación Interna del mismo Ayuntamiento, María Pérez-Hickman habían sido igualmente adjudicatarios. Tanto Rocío Gómez como Pérez-Hickman han dimitido.

El presidente de la Generalitat Valenciana ya situó a la vivienda como «eje central» de la legislatura en el transcurso de su discurso de investidura, el pasado 2 de diciembre en las Cortes Valencianas.

Este martes, en Castellón, ha recordado que es una obligación «moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades a todos los vecinos de la Comunidad Valenciana».