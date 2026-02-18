Torrijas de Santa Teresa: la receta tradicional más jugosa y fácil de hacer

Si hay un olor que define la Semana Santa en muchas casas, es el de la leche caliente con canela y limón. Y detrás de ese aroma casi siempre están ellas: las torrijas. Las torrijas de Santa Teresa no pueden faltar para hacer un homenaje a los postres tradicionales, a nuestras abuelas. Si eres fan de los postres de semana santa, esta receta es un clásico que nunca falla.

Mira estas ideas más modernas y variadas, como las torrijas en freidora de aire, o adaptaciones pensadas para todos, como las torrijas sin gluten. Pero la receta tradicional, frita y bien empapada, sigue teniendo algo especial. Es sencilla, pero cuando queda jugosa de verdad, no hay competencia.

Ingredientes

1 barra de pan especial para torrijas (mejor del día anterior)

1 litro de leche entera

150 g de azúcar

1 rama de canela

La piel de un limón (solo la parte amarilla)

2-3 huevos

Aceite de oliva suave para freír

Azúcar y canela en polvo para rebozar

Paso a paso para que queden irresistibles

Lo primero es preparar la leche, porque ahí empieza todo. Ponla en un cazo con el azúcar, la rama de canela y la piel de limón. Caliéntala a fuego medio hasta que esté a punto de hervir, pero sin que se descontrole. Déjala unos minutos para que se aromatice bien y luego retírala del fuego. Déjala templar; no conviene usarla muy caliente. Mientras tanto, corta el pan en rebanadas gruesas, de unos 2 o 3 centímetros. El pan del día anterior es perfecto porque absorbe mejor la leche sin romperse. Coloca las rebanadas en una fuente amplia y vierte la leche colada por encima. Aquí no hay que tener prisa. Dales la vuelta con cuidado y deja que se empapen bien por ambos lados. Cuanto mejor absorban, más cremosas quedarán por dentro. Bate los huevos en un plato hondo. Pasa cada rebanada por el huevo, con delicadeza, y fríelas en abundante aceite caliente. El truco está en que el aceite esté caliente pero no humeante, para que se doren despacio sin quemarse. Un par de minutos por cada lado suele ser suficiente. Cuando estén bien doradas, pásalas a un plato con papel absorbente. Después, aún templadas, rebózalas en azúcar mezclado con canela. Ese gesto final es casi ritual, y el resultado merece la pena.

Pequeños trucos que marcan la diferencia

Si quieres unas torrijas todavía más jugosas, déjalas reposar unos minutos extra en la leche antes de freírlas. También puedes añadir un toque personal, como un chorrito de vainilla o un poco de anís en la leche. No es obligatorio, pero aporta matices interesantes.

Algunas personas las bañan en miel ligera o en almíbar, aunque la versión clásica con azúcar y canela es la más reconocible.

Conservación y disfrute

Las torrijas aguantan perfectamente dos o tres días en la nevera, siempre en un recipiente cerrado. Puedes tomarlas frías, a temperatura ambiente o darles un golpe suave de calor antes de servir.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 8-10 torrijas

Información nutricional: Aproximadamente 2.800 calorías en total (entre 280 y 350 calorías por unidad, según tamaño y absorción de aceite).

Tipo de cocina: Cocina española tradicional

Tipo de comida: Postre

Las torrijas de Santa Teresa no necesitan ingredientes raros ni técnicas complicadas. Solo buenos productos, un poco de paciencia y ganas de disfrutar de un postre que, año tras año, sigue siendo protagonista.