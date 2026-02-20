Vuelven las oposiciones más jugosas: sueldos de 5.500 euros al mes y sin estudiar para el examen

Si buscas trabajo o estás pensando en dar un giro profesional hacia un puesto estable, bien pagado y con proyección internacional, tienes ahora una ventana abierta en la administración europea. Las instituciones de la Unión Europea han puesto en marcha un nuevo proceso de selección que está generando mucho interés entre aspirantes de todos los países. Y no es para menos, porque la convocatoria llega con un sueldo que hace que muchos se lo piensen y un formato de examen que rompe con el modelo tradicional de estudiar temarios enteros durante meses.

La propuesta busca atraer a profesionales jóvenes y no tan jóvenes con formación universitaria y capacidad para trabajar en entornos multiculturales. Es una puerta de entrada a un empleo en Bruselas, Luxemburgo o en cualquiera de las agencias repartidas por Europa. Los salarios iniciales superan los 5.500 euros mensuales y las condiciones laborales son, en la práctica, uno de los grandes reclamos para quienes buscan estabilidad a largo plazo. Además, la selección se realizará íntegramente online. El proceso se basa en pruebas de razonamiento, conocimientos básicos sobre la Unión Europea y una evaluación escrita que mide la capacidad de análisis y redacción. Un formato más accesible que ha relanzado el interés por estas oposiciones, incluso entre quienes nunca se habían planteado presentarse.

Vuelven las oposiciones más jugosas: sueldos de 5.500 euros al mes y sin estudiar

La Oficina Europea de Selección de Personal, conocida como EPSO, ha abierto el proceso para configurar una nueva lista de administradores de grado AD5. En total, se buscan 1.490 candidatos que pasarán a formar parte de una reserva de futuros funcionarios. Esto significa que no hay incorporación inmediata, sino una bolsa oficial a la que recurren instituciones, agencias y organismos europeos cuando necesitan cubrir vacantes.

En estos puestos suele recaer buena parte del trabajo que sostiene el día a día de las instituciones europeas. Quienes acceden al grado AD5 acaban implicados en tareas muy diversas, desde elaborar informes y preparar documentos internos hasta apoyar el seguimiento de políticas públicas o ayudar en la gestión de iniciativas que se desarrollan en distintos países miembros. No es un rol menor dentro de la administración comunitaria y por eso el salario inicial es tan elevado. La convocatoria está abierta a cualquier ciudadano de la Unión que cumpla los requisitos generales y pueda acreditar una formación universitaria de al menos tres años, independientemente del área de estudios.

Requisitos de acceso

Pese a lo llamativo de los salarios y al volumen de plazas, la convocatoria no es completamente abierta. La UE exige una serie de condiciones que deben cumplirse antes de iniciar la inscripción. El primer requisito es contar con la nacionalidad de un país miembro y tener íntegros los derechos civiles. Allí donde exista servicio militar obligatorio, debe estar cumplido.

También se pide una titulación universitaria de al menos tres años. No se exige una especialidad concreta, ya que los administradores AD5 suelen desempeñar tareas transversales en políticas públicas, análisis normativo o gestión documental. Lo que sí condiciona la participación es el nivel de idiomas. Se solicita un nivel C1 en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión y un nivel B2 en una segunda lengua. Esta doble acreditación lingüística es indispensable, ya que gran parte del trabajo se desarrolla en equipos donde conviven profesionales de múltiples países.

Así es el examen de estas oposiciones

El examen de acceso se celebrará íntegramente en formato digital, lo que marca una diferencia importante respecto a las oposiciones clásicas. No habrá un temario extenso que memorizar, sino una batería de pruebas que buscan valorar habilidades, razonamiento y capacidad de comprensión. El objetivo es seleccionar perfiles competentes, más allá de quién haya pasado meses estudiando textos.

La primera fase incluye ejercicios de razonamiento verbal, numérico y abstracto en formato tipo test. También se evaluarán conocimientos básicos sobre instituciones europeas y una prueba de competencias digitales, que ya se ha convertido en un estándar dentro de la administración comunitaria. Todas ellas se realizan desde cualquier ordenador certificado, sin necesidad de acudir físicamente a una sede.

Cuando el candidato supere esta parte, deberá afrontar la prueba escrita conocida como EUFTE. Es un ejercicio centrado en redactar un texto a partir de un conjunto de documentos facilitados durante el examen. Aquí no importa la profundidad con la que se conozcan las políticas europeas, sino la capacidad de interpretar la información, sintetizarla y presentarla con coherencia. Esta prueba es clave para determinar la calidad analítica y expresiva del aspirante.

Plazos y cómo inscribirse correctamente

Si cumples requisitos y estás interesado, las candidaturas deben presentarse antes del 10 de marzo de 2026 a las 12:00, hora de Bruselas. Es importante respetar este horario porque la plataforma se cierra automáticamente y no admite retrasos. La inscripción se realiza a través del portal oficial de EPSO, donde es necesario crear una cuenta, completar el currículum europeo y adjuntar la documentación que acredite estudios e idiomas. Conviene revisar bien todos los datos antes de enviar la solicitud. La plataforma no permite modificar ciertos apartados una vez registrados y cualquier error puede dejar fuera al candidato. Una vez inscrito, el aspirante recibirá notificaciones sobre las fechas de las pruebas y los pasos siguientes del proceso.