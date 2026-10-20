Las estadísticas lo confirman: estas son las administraciones de Barcelona que más Gordos han repartido de la Lotería de Navidad

Todavía faltan semanas para que llegue la Navidad, pero en Barcelona (como ocurre en toda España) ya empieza a notarse el ambiente que acompaña cada año a uno de los sorteos más esperados. Muchas personas aprovechan estas fechas para comprar sus décimos de la Lotería de Navidad, mientras otras prefieren esperar hasta diciembre para hacer cola frente a las administraciones. Y aunque cualquiera de ellas puede vender el número agraciado con el primer premio, lo cierto es que algunos establecimientos de la capital catalana tienen una historia especialmente vinculada al Gordo. Son locales que llevan décadas repartiendo premios y que, cuando se acerca el 22 de diciembre, acostumbran a recibir a numerosos compradores.

De hecho, en Barcelona existen varias administraciones que se han ganado la fama de afortunadas gracias a los premios que han vendido a lo largo de su trayectoria. Algunas llevan abiertas más de un siglo y otras han protagonizado repartos millonarios que todavía recuerdan sus propietarios y clientes. Entre las más conocidas destacan Lotería Valdés, El Gato Negro y la administración número 97 de la plaza Urquinaona, tres establecimientos que forman parte de la historia del sorteo en la ciudad. Sin embargo, sus historiales no son idénticos: mientras unos han repartido el primer premio en numerosas ocasiones, otros deben su popularidad al conjunto de premios importantes que han vendido.

Las administraciones de Barcelona que más Gordos han repartido de la Lotería de Navidad

En el número 88-94 de La Rambla, se Lotería Valdés que es una de las administraciones más emblemáticas de Barcelona y una referencia para quienes acostumbran a comprar décimos de Navidad. Su historia comenzó en 1905, cuando Miquel Valdés, que había sido futbolista del FC Barcelona, obtuvo la autorización para abrir una administración de loterías. Apenas un año después de empezar a funcionar, el negocio vendió el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de 1906, correspondiente al número 39.560. Aquello fue el comienzo de una trayectoria que acabaría convirtiendo al establecimiento en uno de los más conocidos de la ciudad.

El primer Gordo llegó en 1935, coincidiendo con el trigésimo aniversario de su apertura, cuando el número 25.888 resultó agraciado con el premio principal. La administración volvió a repartirlo en 1946, con el 45.590, y repitió en 1963, un año especialmente recordado porque también vendió el primer premio del Sorteo de El Niño. Según los recuentos históricos publicados sobre las administraciones barcelonesas, Valdés ha repartido el Gordo de Navidad en siete ocasiones, una cifra que la sitúa entre los locales con mayor tradición de premios de la capital catalana. Además su ubicación, en una de las zonas más transitadas de Barcelona, también explica que cada diciembre reciba tanto a vecinos como a visitantes interesados en comprar un décimo.

El Gato Negro y la administración de Urquinaona

Otro establecimiento muy conocido es El Gato Negro, cuya historia comenzó en diciembre de 1912, cuando Ernestina Baró i Puig recibió la concesión de la administración número 44. Su nombre resulta especialmente curioso porque, aunque tradicionalmente se ha relacionado a los gatos negros con la mala suerte, en Barcelona este negocio ha conseguido asociar su imagen precisamente con los premios de lotería. Durante muchos años estuvo situado en el número 40 de la calle Pelayo, hasta que en 2016 se trasladó a un local más amplio en el número 1 de la misma vía, donde continuó atendiendo a sus clientes habituales.

A lo largo de su trayectoria, El Gato Negro ha repartido numerosos premios importantes, entre ellos un tercer premio en 1953 y otros premios destacados en los sorteos navideños de 2003, 2004 y 2010. Su propio historial también recoge premios en las ediciones de 2016 y 2019, además de distintos sorteos de El Niño. Aunque no todos estos reconocimientos corresponden al Gordo, su larga trayectoria ha convertido esta administración en uno de los nombres habituales cuando se habla de loterías con más premios de Barcelona. Para muchos compradores, acudir a su ventanilla forma parte de una costumbre familiar que se mantiene generación tras generación.

La tercera administración destacada se encuentra en la plaza Urquinaona, número 8, junto a la calle Trafalgar. Se trata del despacho número 97, que también ha protagonizado importantes repartos de la Lotería de Navidad. Uno de los más recordados ocurrió el 22 de diciembre de 2010, cuando vendió una serie del número 79.250, agraciado con el Gordo de aquel año. La operación permitió repartir tres millones de euros y fue celebrada por su entonces propietario, Pedro Fortuño. Aquel premio reforzó la popularidad de un establecimiento con décadas de actividad en pleno centro de Barcelona.

La fama de estas administraciones atrae cada Navidad a numerosos compradores que buscan probar suerte en establecimientos conocidos por haber repartido grandes premios. Sin embargo, comprar un décimo en una administración histórica no aumenta las posibilidades de ganar el Gordo, ya que todos los números tienen las mismas probabilidades de salir premiados. La diferencia está en la alta cantidad de ventas y en la antigüedad del negocio, puesto que aquellos que venden más décimos y llevan más años abiertos tienen más oportunidades de haber repartido premios. De modo que como ya se sabe, al final la suerte del 22 de diciembre depende únicamente del azar.