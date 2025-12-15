La Lotería de Navidad es, para muchos, la cita ineludible que marca el inicio de las fiestas y el sueño de cambiar de vida. Ante la fascinación anual por acertar el codiciado Gordo, el primer premio que reparte cuatro millones de euros a la serie, hemos recurrido a la inteligencia artificial más popular del momento: ChatGPT.

La pregunta es simple, pero capciosa: ¿puede un sistema de IA predecir la combinación ganadora de un evento totalmente aleatorio? Le pedimos a ChatGPT que rompiera con la lógica y nos ofreciera una predicción para el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025.

La respuesta de la IA y el número de la especulación

Tras formular la petición directa al modelo de lenguaje, su respuesta fue, como era de esperar, metódica y rigurosamente cautelosa. No obstante, por una necesidad imperiosa de ofrecer una respuesta concreta, el sistema procedió a una breve especulación.

Este fue el número que ChatGPT sugirió como una posibilidad puramente anecdótica para el Gordo de 2025: 84712.

La advertencia ineludible: ¿por qué la IA no puede predecir la fortuna?

Inmediatamente después de ofrecer la cifra, el sistema de inteligencia artificial emitió una advertencia clara que constituye la base de su funcionamiento, despojando a la predicción de cualquier atisbo de fiabilidad estadística: «Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de predecir el futuro ni de conocer los resultados de eventos aleatorios como la Lotería de Navidad. Los sorteos son completamente aleatorios».

El modelo explicó que su funcionamiento se basa en el reconocimiento de patrones y la generación de respuestas a partir de una infinidad de bases de datos e información previa. Dado que los sorteos de lotería, por definición, son eventos de pura suerte donde cada bola extraída es un suceso independiente sin conexión con los anteriores, no existe ningún patrón o variable predictiva que pueda analizar.

En términos sencillos, el resultado de la Lotería de Navidad es tan aleatorio para un humano como para la más sofisticada de las inteligencias artificiales.

La tentación y la realidad

El experimento confirma una realidad: la tecnología, por avanzada que sea, no puede doblegar la naturaleza del azar. La posibilidad de que el 84712 sea el número ganador tiene exactamente la misma probabilidad que cualquier otra de las 100.000 combinaciones posibles.

A pesar de la falta de base científica, la curiosidad de haber obtenido una «predicción» de una IA puede tentar a muchos a buscar el décimo, una práctica que el propio modelo de lenguaje considera un acto de fe y diversión, pero no una estrategia de inversión.

En conclusión, la búsqueda del Gordo de 2025 seguirá dependiendo exclusivamente de la fortuna, y no de las capacidades predictivas de la inteligencia artificial. La tecnología nos puede ayudar a gestionar nuestra vida, pero no a ganar la lotería.