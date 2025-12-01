Fact checked

El actor estadounidense Richard Gere ha estampado este viernes en Murcia su firma sobre la primera piedra del que será el mayor gimnasio hospitalario del país para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer. El acto, organizado por la Fundación Aladina, se ha celebrado en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Gere ha llegado al centro sanitario sin su esposa, Alejandra Silva, que finalmente no ha podido asistir. Lo han acompañado el director médico del hospital, Carlos Pérez; el presidente regional, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta; y el presidente de Fundación Aladina, Francisco Arango.

A su llegada al bloque materno-infantil, el intérprete ha sido recibido por numerosos profesionales sanitarios y varios niños con cáncer. Allí ha dejado su firma —en su nombre y también en el de su esposa e hijos— sobre el primer bloque del futuro gimnasio, un proyecto en el que la Fundación Aladina prevé invertir un millón de euros con fondos propios.

Tras saludar en español, Gere ha tomado la palabra en inglés para expresar que es «un honor verdadero» ayudar a los niños con cáncer, causa a la que The Gere Foundation lleva años vinculada. Ha asegurado que la construcción del gimnasio es «un sueño hecho realidad».

El actor ha reflexionado sobre la fuerza del apoyo colectivo: «Cuando hacemos algo generoso, aunque no nos conozcamos, dejamos de ser extraños. Somos amigos. Quien limpia, quien barre, todos somos iguales», ha dicho, antes de añadir que «haríamos cualquier cosa por nuestros niños».

Fundación Aladina

Gere ha agradecido el esfuerzo, el tiempo y también las aportaciones económicas que sostienen los proyectos de la Fundación Aladina, y ha celebrado que este nuevo espacio comience a construirse en el primer trimestre de 2026. «Os saludo a todos por hacer esto tan increíble», ha concluido.

En respuesta a los medios, el actor ha elogiado el sistema sanitario español, comparándolo con el de su país. Ha recordado que su esposa, gallega, “quedó espantada” al comprobar en Estados Unidos la falta de un sistema que proteja a los niños con cáncer. «He vivido en todo el mundo y me sorprende que los europeos den por sentado este modelo. Hay mucho que aprender de Europa; quizá con un presidente diferente podríamos aprender más de España», ha señalado.

En este punto, Gere ha subrayado la diferencia fundamental entre ambos modelos: en Estados Unidos, «la primera pregunta en un centro sanitario es el número de su tarjeta de crédito»; en España, la primera frase que escucha un paciente es «¿cómo puedo ayudarle?». A su juicio, el sistema sanitario español está «basado en las emociones», esencia que también identifica en la labor de Fundación Aladina.

Un día histórico

El presidente regional, Fernando López Miras, ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios encargados de «cuidar y proteger» a los menores con cáncer, a quienes ha reconocido su «fortaleza y valentía». Ha definido la jornada como «un día histórico» para la Región de Murcia y ha señalado que el nuevo gimnasio será «un espacio pionero» y un símbolo de esperanza, superación y vida, destinado no sólo a mejorar la condición física de los pacientes, sino también su ánimo.

López Miras ha agradecido el compromiso de la Fundación Aladina, de su presidente Paco Arango y de The Gere Foundation «por poner el foco en niños que requieren atención, cuidado y cariño».

«No estáis solos»

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha calificado a Francisco Arango como «un héroe del siglo XXI» por su trabajo en apoyo a los niños con cáncer. A ellos ha enviado un abrazo y un mensaje: «No estáis solos». La colocación de la primera piedra, ha dicho, simboliza la esperanza, «un sentimiento que empuja y abraza».

Dirigiéndose a Gere en inglés, ha asegurado que en Murcia «nunca olvidamos a la gente que nos ayuda».

El propio Francisco Arango ha agradecido la presencia de «gente con buen corazón» y ha destacado el «calor inusual» que siempre ha encontrado en Murcia. «¡Vivan los niños de Murcia!», ha exclamado.

Por parte del hospital, el director médico Carlos Pérez ha subrayado que este acto es el broche de oro al año en que La Arrixaca celebra su 50 aniversario, y ha asegurado que el proyecto impulsado por Fundación Aladina está «cargado de esperanza».

El Gimnasio Aladina

El futuro Gimnasio Aladina contará con una superficie diáfana y luminosa, con espacios para rehabilitación y actividad física pautada. Dispondrá de boxes individuales y de una zona exterior para ejercicios al aire libre.

La Arrixaca es el único hospital de la Región con Servicio de Oncología Pediátrica, referencia para menores de 14 años con cáncer. También alberga la Unidad Oncológica de Adolescentes, que atiende a jóvenes de 14 a 18 años con un seguimiento adaptado al tipo de tumor y a la transición hacia la vida adulta.

En la actualidad, la Región de Murcia cuenta con unos 150 pacientes oncológicos menores de 18 años, de los cuales alrededor de un centenar no supera los 14.

Para visibilizar el proyecto, la Fundación Aladina impulsó la venta del «Pañuelo de la Huerta», creado junto al Ayuntamiento de Murcia. La recaudación obtenida durante las Fiestas de Primavera se destinó íntegramente al nuevo gimnasio pediátrico.