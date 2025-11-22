Murcia enciende la Navidad más grande de su historia

La magia de la Navidad ya ilumina Murcia. Este sábado 22 de noviembre se ha realizado el encendido navideño más grande de la historia de la ciudad en un acto celebrado en la Plaza de Cardenal Belluga. La Catedral ha sido testigo por primera vez en la historia de una fiesta espectacular con actuación musical, show pirotécnico y lo más importante: el encendido de las luces de Navidad. La capital da la bienvenida a la época más bonita del año en el 1.200 aniversario de la ciudad y el próximo viernes se encenderá el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular.

Murcia está de moda por noches como esta. José Ballesta, alcalde de la ciudad, y Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad, ya habían anunciado una noche histórica para este sábado 22 de noviembre y, aunque parecía difícil, la realidad ha acabado superando a las expectativas. La capital de la región ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido navideño más grande de la historia de la ciudad, que ha estado acompañado de una espectacular fiesta celebrada en la Plaza de Cardenal Belluga, que lució por primera vez con un conjunto exclusivo de ornamentación luminosa compuesto por dos angelotes 3D con trompeta y cuatro lámparas volumétricas de gran formato.

La Catedral de Murcia fue testigo de un show navideño al que puso voz el tenor internacional Martín Savi, que deleitó a las miles de personas que se congregaron en el centro de la ciudad con un repertorio de villancicos. A las magníficas letras del artista argentino les puso melodía la Orquesta Sinfónica de la UCAM, con su director Ángel Luis Carrillo a los mandos. Todo ello desde un escenario de 10 por 8 metros que fue el centro de una fiesta en la que también hubo fuegos artificiales, nieve y mucho aroma a Navidad.

Murcia y su Navidad más espectacular

José Ballesta definió esta Navidad como la «más real y envolvente» de la historia de la ciudad y por ello el ayuntamiento ha realizado el despliegue más importante de la historia de la ciudad. El alumbrado de la capital y sus pedanías estará compuesto de 1.725 elementos luminosos, 400 más que el año pasado, que serán distribuidos 761 por la ciudad y 964 por las pedanías. También se han repartido 759 arcos decorativos y 58 piezas 3D entre estrellas monumentales, photocalls, conos y figuras decorativas de última generación.

La iluminación navideña de Murcia recorrerá las principales arterias de la ciudad, pasando por Gran Vía, Alfonso X, Avenida de la Constitución, Trapería, Platería, Floridablanca, Plano de San Francisco o Ronda de Garay. Por su parte, en el Plano de San Francisco y en el Barrio del Carmen se contará con un cono programable de 20 metros capaz de generar secuencias dinámicas de color y movimiento. Además, plazas y rincones como Santa Isabel, Europa, Santa Eulalia o el Teatro Romea sumarán estrellas 3D de 4 metros, pensadas también como espacios de encuentro y fotografía. Desde el consistorio también se han centrado esfuerzos en que también se haga la luz de la Navidad en las principales pedanías de la ciudad.

El viernes se enciende el Gran Árbol de la Navidad

Después del encendido del alumbrado de la Navidad en Murcia y sus pedanías, el próximo viernes 28 de noviembre tendrá lugar el segundo acto más importante de la ciudad: el encendido del Gran Árbol de Navidad. Este elemento decorativo de más de 20 metros de altura, situado en la Plaza Circular, se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes distintivos de la ciudad.

Según ha confirmado el ayuntamiento, el árbol estrenará un show renovado con una puesta en escena más visual y dinámica que sorprenderá a niños y adultos. «La plaza se transformará en un espacio cargado de emoción, tradición y espíritu navideño», ha confirmado el consistorio de una ciudad que en este 2025 celebrará la Navidad a lo grande con la presencia de una de las más importantes estrellas del cine.