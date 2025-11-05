La ocasión de tu vida para tener una casa con vistas al mar: la venden en Murcia por 58.000€

Encontrar una casa con vistas al mar por menos de unos cientos de miles de euros parece imposible, pero en España todavía quedan algunos chollazos. Ya vimos que en el norte hay viviendas baratas, ¿pero qué ocurre con los que quieren vivir a orillas del Mediterráneo?

Por increíble que parezca, hay un pueblo marítimo en Murcia con viviendas por menos de 60.000 euros. Hablamos de Águilas, donde hay publicada una de las mejores ofertas de 2025.

Concretamente, puedes adquirir una casa independiente en el Paseo de Parra, junto a la playa de Las Delicias, por sólo 58.000 euros. Una oportunidad única en la que es necesario leer la letra pequeña.

La casa en la playa de Las Delicias (Águilas) por menos de 60.000 euros

La vivienda está ubicada en una de las zonas más demandadas de Águilas, a un minuto andando de la playa de Las Delicias, uno de los arenales más conocidos del municipio. Desde la misma puerta se puede ver el mar, un privilegio reservado a muy pocos.

El inmueble dispone de 70 metros cuadrados construidos y 65 útiles. Además, mantiene la esencia de las antiguas casas costeras murcianas.

La propiedad dispone de dos habitaciones, una de ellas excavada en una cueva natural, lo que le aporta un toque único y una temperatura agradable durante todo el año. También cuenta con una entrada, cocina y un patio interior con cuarto de baño.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la casa necesita reforma, lo que abre la posibilidad de adaptarla a gusto del comprador. Tampoco tiene calefacción, pero si la quieres como segunda residencia para el verano eso no es un gran problema.

Lo que sí es un inconveniente es que no se puede acceder con el coche directamente hasta la puerta, pero el acceso peatonal es cómodo y está a pocos metros de la playa.

Oportunidad única: casa en la playa por un precio muy inferior a la media

Sin duda el dato más llamativo de la vivienda es su precio. Según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado es de 1.626 euros. Es decir, adquirir una vivienda de 100 metros cuadrados te costaría más de 160.000 euros.

Esta propiedad está muy por debajo de la media. Sobre todo si tienes en cuenta su ubicación privilegiada y el potencial de revalorización, los 58.000 euros la convierten en una ocasión difícil de repetir en el litoral murciano.

La vivienda guarda un último secreto urbanístico. La ley permite que se levante una planta más, lo que permitiría ampliar la superficie útil o crear una terraza con vistas al mar.

Es decir, la propiedad ofrece que te plantees realizar una reforma integral para convertir una casa antigua en una vivienda al lado del mar y con todo tipo de comodidades.

Águilas, el pueblo marítimo perfecto para adquirir viviendas en Murcia

Águilas se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de la costa murciana, tanto para quienes buscan tranquilidad como para los amantes del mar y del buen clima.

La clave está en su entorno natural, en sus playas de aguas cristalinas y en su animado paseo marítimo, que han hecho que cada vez más compradores se interesen por la zona.

Con esta oferta, vivir a un minuto del mar por menos de lo que cuesta un coche nuevo es más que una ilusión: es una oportunidad real.