Si no quieres okupas, múdate a este pueblo de Madrid: tiene patrullas privadas y quiere ser el más seguro de España

Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, pero la okupación está destrozando algunas zonas. Por ello, si quieres huir de los okupas hay un pueblo de la sierra que es perfecto para ti.

Hablamos de Fresno de Torote, un pequeño pueblo madrileño que no llega a los 3.000 habitantes, pero que ha iniciado una lucha para ser el más seguro de España y que a los okupas ni se les ocurra pasarse por allí.

Patrullas, colaboración vecinal y medidas preventivas para que la okupación no sea un problema. Esa es su fórmula del éxito.

El pueblo de Madrid que ha logrado librarse de los okupas

Situado al este de la Comunidad de Madrid y con una población aproximada de 2.500 habitantes, Fresno de Torote lleva varios años implementando medidas para reforzar la seguridad.

Su objetivo es evitar el aumento de delitos como la okupación o los robos en viviendas. Son fenómenos que preocupan especialmente a los municipios de menor tamaño, por la falta de unidades de policía.

Por ello el Ayuntamiento ha apostado por la prevención antes que la reacción, con el propósito de mantener un entorno tranquilo y seguro. De hecho estas medidas no sólo se aplican en el núcleo urbano, sino también en la pedanía de El Jardín de Serracines y la urbanización de Los Olmos.

Y es que Fresno de Torote ha querido intervenir antes de que el problema vaya a mayores, como ya ha ocurrido en otros puntos de España. Es decir, sus estrategias se han centrado en la prevención, para reducir al mínimo el riesgo de delito.

El proyecto no es nuevo, sino que ya llevan más de un lustro implementándolo. Lo que ha cambiado es que se ha adaptado a los nuevos tiempos, por lo que ha puesto especial énfasis en el problema de la okupación.

Las medidas de un pueblo madrileño para frenar la okupación y ser los más seguros

La última medida adoptada por el Ayuntamiento se puso en marcha el pasado mes de agosto, con la incorporación de patrullas privadas que recorren las calles del municipio.

Estas patrullas pertenecen a una empresa de seguridad y se encargan de realizar tareas de supervisión y aviso, sin portar armas ni intervenir de manera directa.

Su función principal es disuasoria, y según fuentes municipales, los resultados están siendo positivos. Inicialmente, su actividad estaba prevista sólo para los meses de verano, cuando suele aumentar el movimiento de personas y, con ello, el riesgo de pequeños delitos.

Sin embargo, a los vecinos les ha gustado tanto que ya han iniciado los contactos para ampliar el servicio durante los próximos meses. La sensación de seguridad es increíble.

En ningún caso estas patrullas sustituyen a la policía, sino que son un complemento a la Guardia Civil, el cuerpo encargado de la seguridad en la zona.

Sin embargo, muchos las consideran necesarias para frenar a los okupas porque Fresno de Torote no dispone de Policía Local, por lo que la presencia de estos servicios privados supone un refuerzo clave para la vigilancia habitual.

