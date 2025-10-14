San Martín del Rey Aurelio, el pueblo más barato de Asturias para comprar casa

El mercado inmobiliario asturiano es tan diverso como su geografía. Las zonas costeras y urbanas con gran atractivo turístico suelen registrar precios de la vivienda muy elevados debido a la alta demanda.

Sin embargo, existe otra cara del mercado. Lejos del bullicio turístico, algunos pueblos del interior mantienen precios muy por debajo de la media regional, convirtiéndose en auténticos refugios para quienes buscan una vivienda asequible. Entre ellos, San Martín del Rey Aurelio se ha consolidado como el municipio más barato de Asturias para comprar casa.

San Martín del Rey Aurelio: la vivienda más barata de Asturias

En agosto de 2025, el precio medio del metro cuadrado en San Martín del Rey Aurelio se situó en 648 euros/m2, prácticamente la mitad de lo que cuesta en otras localidades asturianas, donde superar los 1.200 euros/m2 es algo habitual. Esta diferencia convierte al concejo en un destino muy atractivo para quienes buscan invertir o mudarse a una vivienda económica en el norte de España.

El municipio se ubica en pleno corazón del valle del Nalón, entre Langreo y Pola de Laviana. Rodeado de montañas y atravesado por el río, San Martín del Rey Aurelio ofrece una combinación perfecta entre naturaleza y servicios básicos. Cuenta con colegios, instalaciones deportivas, comercios y una red de transporte público que lo conecta fácilmente con Oviedo, Gijón y otras áreas del Principado.

El mar como alternativa: Luarca y Castropol

Si el objetivo es vivir frente al mar, Asturias también ofrece opciones asequibles: Luarca, en el concejo de Valdés, se posiciona como el pueblo costero más barato de Asturias. Famoso por su puerto pesquero y sus casas blancas escalonadas sobre la ría, ofrece viviendas con vistas al Cantábrico a un precio mucho más bajo que otros destinos de la costa oriental, como Llanes o Ribadesella.

Otra alternativa interesante es Castropol, en el extremo occidental del Principado. Esta pequeña localidad costera combina tradición marinera, tranquilidad y precios de vivienda que la convierten en una opción competitiva.

Los mejores pueblos para vivir en Asturias

Además de San Martín del Rey Aurelio y Luarca, existen otras localidades que combinan entorno natural, historia y servicios.

Entre ellas, destacan Cangas de Onís, puerta de los Picos de Europa y cargada de historia; Llanes, con un ambiente turístico dinámico y playas espectaculares; Grado, que ofrece tranquilidad a pocos kilómetros de Oviedo; y Villaviciosa, famosa por su sidra y por situarse estratégicamente entre la montaña y el mar.

Cada uno de estos municipios responde a diferentes estilos de vida, pero todos tienen en común el equilibrio entre tradición y modernidad que caracteriza al Principado.