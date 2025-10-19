La oportunidad de tu vida: esta joya de Cantabria está a 35 kms. de la playa y la venden por 22.500€

El mercado de la vivienda en España está tan saturado, que hasta nos hemos acostumbrado a encontrar ofertas falsas en los portales inmobiliarios. Pero por suerte, todavía es posible encontrar una oportunidad de ensueño por los pueblos de Cantabria.

Si tu sueño siempre ha sido vivir cerca del mar Cantábrico, hay una oferta que no puedes desaprovechar. En el corazón del valle de Soba (Cantabria) acaba de salir a la venta una finca rústica con cabaña pasiega, que podría ser la oportunidad que tanto buscabas.

Tiene un precio de 22.500 euros, está rodeada de montañas y a apenas 35 kilómetros de la playa. Es decir, la joya inmobiliaria que tanto anhelabas como segunda residencia.

La finca de ensueño para establecer tu segunda residencia en Cantabria

La propiedad se encuentra en el Barrio San Pedro, muy cerca del municipio de San Pedro del Romeral, en una zona conocida por su belleza natural y su tranquilidad.

Se trata de una cabaña pasiega de piedra con dos plantas y una superficie construida de 142 metros cuadrados, dentro de una parcela de más de 13.000 metros cuadrados.

La finca cuenta con dos manantiales propios y ofrece unas vistas espectaculares del valle, desde donde se puede divisar el pueblo de San Pedro del Romeral. Según el anuncio, el tejado y la estructura están en buen estado, aunque necesita una reforma integral para convertirla en vivienda habitable.

El acceso es por camino, y aunque no hay entrada directa para vehículo hasta la puerta, el terreno permite abrir un nuevo paso fácilmente. Los suministros de agua y luz están próximos, lo que facilita cualquier proyecto de rehabilitación.

En resumidas cuentas, vas a necesitar realizar una inversión para vivir allí, pero la base es buena y va a salirte más barato que adquirir un chalet nuevo. Además, vivirás rodeado de naturaleza.

Otras oportunidades para comprarte una casa en un pueblo del cantábrico

Y si lo tuyo es un proyecto más ambicioso, en el Barrio Villar de Soba también se vende una casa adosada para rehabilitar por 30.000 euros, con un proyecto de reforma ya hecho.

En este caso tiene 241 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas con tres dormitorios, tres baños, garaje y porche.

Tanto la oferta de 22.500 euros como la de 30.000 euros son ejemplos claros de que todavía existen rincones accesibles y que combinan lo mejor del mar y de la montaña. Si sueñas con una vida tranquila, Soba es tu gran oportunidad.

Soba: el secreto mejor guardado de Cantabria

Cantabria es una de las comunidades autónomas más caras de España, pero todavía hay casas con precios ridículos. En todo caso, el motivo por el que se ha encarecido tanto es la calidad de vida y su increíble naturaleza.

El valle de Soba es uno de los enclaves más espectaculares y menos conocidos de Cantabria. Está situado entre el Parque Natural de los Collados del Asón y Los Valles Pasiegos, y ofrece paisajes de montaña, bosques de hayas y robles, y una rica tradición rural.

Pero lo mejor de todo es que se encuentra a únicamente 35 kilómetros de las playas del Cantábrico. Es decir, cuando te aburras de la montaña puedes irte a ver el mar tranquilamente.

Además, no tienes que preocuparte por los servicios, ya que es el tercer municipio de Cantabria con mayor extensión. A pocos kilómetros tendrás todo lo necesario para una vida cómoda.